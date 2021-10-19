فلسطين تطالب المجتمع الدولى بترجمة رفض الاستيطان لأفعال تحمى حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية بترجمة الأقوال والمواقف الرافضة للاستيطان لأفعال تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان بجميع أشكاله فورًا.





وأكدت الوزارة فى بيان صحفى، أن المواقف الكلامية التى لا تقترن بالأفعال لا تصنع سلامًا ولا توفر الحماية لحل الدولتين، مضيفة إنها إذ ترحب بالمواقف الدولية والأمريكية التى تدين وترفض الاستيطان ونتائجه الخطيرة على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، إلا إنها تؤكد أن تلك المواقف مجزوءه وغير كافية ولا تشكل أى ضغط يذكر على دولة الاحتلال لإجبارها على الاستماع لها واحترام مواقفها.

وذكرت الوزارة أن "رد الحكومة الإسرائيلية على مواقف الدول خاصة الأمريكية منها جاء بالإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة" منبهة إلى الاقتحام الاستفزازى الذى مارسته إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، وزئيف إيلكن وزير الإسكان والبناء للأرض الفلسطينية المحتلة، ولقائهما مع المستوطنين فى مستوطنة "نيفو حورون" جنوب غرب رام الله، والإعلان عن بناء 160 وحدة استيطانية جديدة فى المستوطنة وتنظيم وترتيب 100 وحدة قائمة.

وأوضحت أن الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة يأتى بعد أيام معدودة بعد الإعلان عن ثلاثة مخططات استيطانية ضخمة جارٍ العمل على تنفيذها حاليا لفصل القدس عن محيطها الفلسطينى بالكامل، ولتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مجرد "بانتوستانات" تغرق فى محيط استيطانى يرتبط بالعمق الإسرائيلى كشكل من أشكال ضم الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال.