جيش الاحتلال يعلن إعادة فتح الطرقات والمواقع المحاذية لقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقال فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إن "الحالة فى الجبهة الداخلية فى المستوطنات المحيطة طبيعية". يأتى ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلى، إغلاق عدد من المواقع والتقاطعات بالقرب من السياج الحدودى مع قطاع غزة، بعد معلومات استخبارية عن نية حركة الجهـاد الإسلامى فى غزة استهداف جنود بنيران مضادة للدروع، وفق زعمه.

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