طالبان: نسعى لإرضاء المجتمع الدولى وتشجيعه للاعتراف بحكومتنا

جدة - نرمين السيد - أعربت مصادر من حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن أملهم فى إرضاء المجتمع الدولى، والحصول على اعتراف بنظامهم الجديد فى أفغانستان، خلال الاجتماع المقرر انعقاده مع مبعوثى 10 دول فى موسكو، غدًا الأربعاء.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال عضو اللجنة الثقافية لطالبان، جواد سارجار، إن "الحوار سيتطرق إلى مواضيع مختلفة، وستعبر حكومة طالبان عن وجهة نظرها لتشجيع وإرضاء المجتمع الدولى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك". وقال سارجار: "بالإضافة إلى الاجتماع الرئيسى، سيعقد الوفد لقاءات فردية مع ممثلى الدول، لبحث الاعتراف بطالبان".

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