بولندا: أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال مورافيكى خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، فى البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج، "اليوم نحن على شفا أزمة غاز وطاقة ضخمة يمكنها أن تتحول فى غضون أسابيع قليلة إلى صدمة".

وأضاف أن "الارتفاع السريع فى الأسعار، الناجم بشكل خاص عن الإجراءات المتعمدة للشركات الروسية، يضع العديد من الشركات فى أوروبا بالفعل أمام خيار تقييد الإنتاج أو نقل زيادة الأسعار إلى المستهلكين".

كما أشار إلى أن الأزمة قد تهز أوروبا فى الأسابيع المقبلة، حيث يمكن للعديد من الشركات أن تفلس، أما الملايين من الأسر فستغرق فى براثن الفقر بسبب الارتفاع غير المنضبط فى أسعار الوقود فى جميع أنحاء أوروبا.

وكانت أسعار الغاز قد سجلت فى وقت سابق من الشهر الجارى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث صعدت الأسعار إلى مستوى 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.