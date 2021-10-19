اليونيسيف: مقتل وإصابة 10 آلاف طفل فى اليمن منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف ألدر من مقر المنظمة فى جنيف، إن "النزاع فى اليمن تجاوز للتو محطة مخزية مع بلوغ عتبة 10 آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات منذ بداية المعارك فى مارس 2015، ما يعادل أربعة أطفال يوميًا".

وتابع المتحدث الأممى: "هذا الرقم يشمل فقط الأطفال الضحايا الذين تمكنت المنظمة من معرفة مصيرهم"، لافتًا إلى عدد "يحصى من الأطفال الآخرين"، حسبما نقلت "فرانس برس".

واعتبر ألدر أن الأزمة الإنسانية فى اليمن "هى الأسوأ فى العالم، وتمثل تضافرًا مأساويًا لأربعة تهديدات، حرب عنيفة وطويلة الأمد، ودمار اقتصادى، وانهيار الخدمات فى كل نظام دعم، أى الصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحى، والحماية والتعليم، واستجابة من الأمم المتحدة فى حاجة شديدة للتمويل".

وقال: "يحتاج أربعة من كل خمسة أطفال إلى مساعدات إنسانية، وهذا يفوق 11 مليون طفل".