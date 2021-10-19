فرنسا: إنقاذ 213 مهاجرًا حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 213 مهاجرًا أبحروا فى بحر المانش، يومى الأحد والإثنين، على متن قوارب متهالكة من سواحل البلاد الشمالية فى محاولة للوصول إلى إنجلترا.





وبحسب "فرانس برس"، قال بيان لمديرية الأمن فى المانش وبحر الشمال، إنه تم ليل الأحد-الإثنين الإبلاغ عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة السواحل الشمالية وبا دو كاليه، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ التى أطلقت على الإثر تواصلت خلال نهار الإثنين.

وأوضح البيان أن سفينة دورية تابعة للبحرية الوطنية، أنقذت 82 شخصًا خلال أربع عمليات إنقاذ منفصلة نفذتها، فى حين أنقذت المؤسسة الوطنية للإنقاذ البحرى-فرع دونكيرك 76 مهاجرًا فى عمليتى إنقاذ منفصلتين.

كما أنقذت المؤسسة الوطنية للإنقاذ البحرى-فرع بولونيى-سور-مير، 40 مهاجرًا غرق زورقهم، وكانوا يعانون من "انخفاض فى حرارة الجسم". أما المهاجرون الـ15 المتبقّون فأنقذتهم سفينة تابعة للبحرية الفرنسية، وأنزلتهم فى ميناء بولونيى- سور-مير.

وأكد البيان أن جميع هؤلاء المهاجرين "سالمون ومعافون"، وقد تولت أمرهم بعد إنقاذهم فرق الإطفاء وشرطة الحدود.

ووفقًا للسلطات الفرنسية، حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش فى الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى 2021، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب أثناء إنقاذههم"، وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.