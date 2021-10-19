سعر ومواصفات airpods 3 الجيل الجديد من airpods .. ايربودز ۳ الجديد

تعمل airpods بالبلوتوث ويتم ربطها مع الهاتف ثم يمكن بعد ذلك البدء في استعمالها والتحدث والاستماع إلى الموسيقى خلالها، وأطلقت أبل جيل جديد من airpods ويدعى airpods 3، وتتميز إصدارات ايربودز بأنها تحتوي على نظام مانع الضوضاء الذي قل ما يوجد في اير بودز لدى معظم المنافسين، وأطلقت أبل أيضا بالتزامن مع ايربودز الإصدار الجديد من macbook ويدعى macbook pro.

717 ريال سعودي.

زيادة مقاومة التعرق والماء عند استعمال الـ airpods 3 الجديدة أثناء التريض أو المشي.

الجديدة أثناء التريض أو المشي. وفي الوقت نفسه تحافظ إير بودز الجديدة على نفس الصوت المحيطي المعتاد من جميع ايربودز إلا أن الجديدة تمكنك عزيزي القارئ من إعداد الصوت كما تحبه وبالتالي يمكنك سماع جميع الموسيقى وفقًا لهذا الإعداد.

إلا أن الجديدة تمكنك عزيزي القارئ من إعداد الصوت كما تحبه وبالتالي يمكنك سماع جميع الموسيقى وفقًا لهذا الإعداد. بطارية خرافية يمكنك البقاء على العمل لمدة 6 ساعات متواصلة، والأبرز من ذلك هو مدة شحن airpods 3 ، فكل 5 دقائق تبقى فيها الساعة على الشحن يبقيها تعمل لمدة ساعة كاملة.

، فكل 5 دقائق تبقى فيها الساعة على الشحن يبقيها تعمل لمدة ساعة كاملة. تساعد ايربودز 3 الجديدة على إعطاء صوت محيطي رهيب يجعلك تشعر وكأنك في سينما.

الجديدة على إعطاء صوت محيطي رهيب يجعلك تشعر وكأنك في سينما. مقاس مناسب أكثر لجميع أحجام الأذن وهناك أيضا صدادات لتتمكن عزيزي القارئ من تثبيت السماعة حسب حجم أذنك.

وفي الوقت نفسه تدعم ايربودز 3 السماعة الجديدة الشحن اللاسلكي ويأتي معها في العلبة، شاحن لاسلكي مرفق ويمكن استخدام هذا الشحن على كل أجهزة أبل القابلة للشحن اللاسلكي.

سوف تصل السماعات الجديدة إلى السعودية يوم 26 أكتوبر الجاري ويمكن شرائها آنذاك من جرير أو اكسترا أو عبر شركات أخرى كثيرة في السعودية.

وفي الوقت نفسه سوف تطرح جهات البيع بالتجزئة في السعودية السماعة للطلب المسبق في وقت لاحق.

تابعنا عزيزي القارئ لمعرفة ميعاد طرح جهات البيع بالتجزئة لـ ايربودز الجديدة للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية.

سعر الجيل الجديد من airpods ويدعى airpods 3 في السعوديةمواصفات airpods 3 في المملكة العربية السعوديةموعد طرح ايربودز ۳ في المملكة العربية السعودية

ملحوظة: هناك إصدارات أخرى مميزة للغاية من سماعات أبل منها: