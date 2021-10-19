أبو الغيط: الإعلام العربى عليه مسؤولية تاريخية فى مواجهة الخطاب المدمر

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة:

السيدات والسادة،

فى البداية يسعدنى أن أتوجه بالشكر للمهندس عبد الرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة رفقة هذه الكوكبة المتميزة من المسؤولين عن الإعلام، والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية، فى اختتام هذه الدورة من مؤتمر الإعلام العربى الذى يشكل محطة هامة من محطات العمل الإعلامى العربى المشترك، يلتقى فيها خبراء الإعلام فى كافة مجالاته وتخصصاته لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب.

نجتمع اليوم مرة أخرى فى تونس الخضراء، بعد حالة الإغلاق التى تسببت فيها جائحة كورونا قرابة السنتين، وأغتنم هذه المناسبة لأوجه التحية لكافة الجهود الطيبة التى يقوم بها اتحاد إذاعات الدول العربية، سواء بالتعاون مع أعضائه أو من خلال شركائه الدوليين، من الاتحادات والهيئات المماثلة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة فى مجال الإعلام والاتصال، وتعزيز شبكة التبادل الإخبارى والبرامجى عبر الشبكة السحابية، بتطبيق أحدث التقنيات فى مجال الربط المباشر.

السيدات والسادة،

إن الإعلام رافدٌ أساسى من روافد التنمية فى العالم العربى، إذ لا يُمكن أن تُثمر جهودُ التنمية من دون وعيٍ جماهيرى بضرورتها، وإدراك شعبى للصعوبات والتحديات الكبيرة التى تعترض طريقها.

الإعلام، إذن، هو خط اتصال جوهرى بين الحكومة والناس فمن خلال الإعلام تتبلور لدى الحكم صورة عن القضايا التى تشغل الجمهور، وعن طموحاته وأحلامه من أجل المستقبل، ومن خلال الإعلام أيضاً يعرف الجمهور محددات العمل الوطنى، وخطط الحكومات وأهدافها، وإذا حدث وانقطع هذا الخط الواصل بين الحكومة والجمهور، فإن الفجوة تتسع بينهما، فتفقد الحكومة الشعور بنبض الشعب، ويفقد الشعب الاهتمام بسياسات الحكومة، وهو وضع يُفضى إلى تعطيل جهود التنمية، وإرباك مسيرة العمل الوطنى.

السيدات والسادة،

إن دور الإعلام فى صناعة الوعى لا يُمكن التقليل منه، وقد كشفت أحداث العقد المنصرم فى العالم العربى عن المخاطر الكبيرة التى ينطوى عليها اختراق العقل، والتشويش على الفهم والإدراك بسيل من المعلومات المتناقضة والزائفة التى تتدفق على مدار الساعة من كل حدب وصوب، فتكتسح الحقائق أمامها فى تدفقها الهادر.

لقد أشار البعض إلى أننا نعيش ما يُسمى "عالم ما بعد الحقيقة" من فرط الكم الهائل من المعلومات الزائفة التى يجرى تناقلها فى الفضاء الرقمى بسرعة غير مسبوقة، ولم تعانى بلادنا العربية وحدها من هذه الظاهرة، بل إن دولاً كبرى -مثل الولايات المتحدة الأمريكية- وجدت نفسها فى مواجهة هذا التحدى الصعب الذى تفرضه تكنولوجيات العصر الرقمى والتواصل الاجتماعى، وسرعة تناقل وتبادل المعلومات، والإمكانيات الهائلة لصناعة المحتوى على نحو يخدم أهدافاً سياسية معينة، أو يُعزز أفكاراً بعينها.

إن صيانة العقل والوعى الجمعى لا تقل أهمية عن تأمين الحدود والتراب الوطنى، فإلى العقل قد تتسرب أفكارٌ تهدم الأوطان من داخلها وتجعلها فريسة للاستقطاب الحاد، أو عرضة للتدخلات الخارجية والأجندات الأجنبية.

إن الأزمات الأمنية والسياسية الخطيرة التى تُعانى منها بعض الدول العربية لا تخفى عليكم جميعاً، كما لا تخفى تداعياتها المأسوية على ملايين البشر، وعلى مستقبل المجتمعات والدول، وعندما ننظر إلى هذه الأزمات حيث توجد، فإننا نرصد على الفور عاملاً مشتركاً بينها يتمثل فى التراجع الخطير لمفهوم الدولة الوطنية، ويصحب ذلك عادة خطاب إعلامى يقوم على التحريض والتخوين المتبادل، وتقسيم أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو العرق، أو الانتماء الطائفى، فيختفى علم الدولة، رمز وحدتها وسيادتها، ويظهر بدلاً منه علم القبيلة أو الطائفة أو الجهة.

وهنا أقول فى عبارة واضحة إن على الإعلام العربى مسؤولية تاريخية فى مواجهة هذا الخطاب المدمر، الخطاب الذى قاد إلى التفكيك والتفتيت، وأشاع الكراهية وجعل استحلال الدم وإرهاب الأبرياء هدفاً مشروعاً، هذا الخطاب حاضر، بصور شتى، فى الفضاء الالكترونى، بل والتليفزيونى، وهو يُشكل المظلة التى تحتمى بها قوى الإرهاب والطائفية، لتبرر أهدافها والوسائل البشعة التى تستخدمها فى تحقيق هذه الأهداف.

إن إعلاماً بلا حرية يفقد معناه ومصداقيته، ولكن إعلاماً بلا مسؤولية يُمكن أن يتحول إلى ثغرة خطيرة فى الوعى الوطنى، لذلك أقول إن الإعلام العربى لا ينبغى أن تضيع منه البوصلة، والبوصلة دائماً هى مصلحة المواطن وأمن الوطن، وفى ظل التحديات الاستثنائية التى يواجهها عالمنا العربى يتعين على الخطاب الإعلامى أن يُعيد التركيز على مفهوم الدولة الوطنية الذى تعرض للتشويه والتشويش، عن جهل أو قصد.

الدولة الوطنية التى نعنيها هى الدولة المستقلة صاحبة السيادة، وأيضاً الدولة التى تُعامل كل مواطنيها على قدم المساواة، بلا تفرقة أو تمييز، وبلا تهميش لأيٍ من مكونات الوطن، دولة القانون والحقوق المتساوية للجميع.

إن الرسالة الأساسية للإعلام العربى فى هذه الرحلة تتمثل -فى اعتقادى- فى غرس قيم الاندماج الوطنى، والعيش المشترك وعدم التمييز، وتعزيز المشتركات التى تتأسس عليها الجماعة الوطنية، فذلك هو السبيل الأمثل لمواجهة إعلام التحريض، وخطاب الفتنة وتقسيم الأوطان.

السيدات والسادة،

إن خطة التحرك الإعلامى العربى التى أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب فى عام 2001، وتم تحديثها مرات عديدة لتتماشى مع المتغيرات الحاضرة، بحاجة اليوم إلى تفعيل بنودها بتعاون كافة الجهات الإعلامية العربية، وسيسهل وضع المرصد والمنصة المدمجة عملية تنفيذ الأهداف والأنشطة التى تتضمنها هذه الخطة التى تتناول عدداً من المحور الأساسية أهمها القضية الفلسطينية.

وأغتنم هذه الفرصة، لدعوة الإعلاميين العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك ما صدر مؤخرا عن محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة فى باحات الأقصى الشريف، وهى خطوة خطيرة تمس مشاعر المسلمين فى كل العالم، وتشكل تحديا لكل الجهود التى تبذل من أجل استعادة فرص الحل التفاوضى.

إن القضية الفلسطينية تتعرض لحملةٍ شرسة فى الخارج، من أجل كسب العقول والقلوب عبر تشويه الحقائق وقلبها، فيتحول الشعب المُحتل إلى ممارسٍ للعنف والإرهاب، ويُصبح الفلسطينى اللاجئ الذى يعيش على مساعدات الوكالة الدولية لغوث اللاجئين، متبنياً لخطاب التحريض، إن الإعلام العربى مُطالب بمواجهة هذا التشويه والتزييف عبر مخاطبة العالم بلغته، وكشف حقائق الوضع القائم من دون تشنج أو خطاب زاعق، فالحقائق وحدها، وهى مخجلة ومأسوية، كافية للتأثير فى أى ضمير حر.

وفى الختام، أتوجه لكم بالشكر مُجدداً على هذه الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال والاستضافة، وأتمنى للإعلام العربى، بكم وبجهودكم، كل التقدم والازدهار.