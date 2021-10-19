المفوضية العراقية تنفى رد الطعون على نتائج الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وكانت المفوضية، قد كشفت فى وقت سابق، أنها تسلمت أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات، مؤكدة أنه يتم التعامل معها بحيادية، ومشيرة إلى أن أغلبها ليست مؤثرة فى نتائج الأصوات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

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