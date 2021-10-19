الوكالة الذرية: لم نحصل بعد على إذن الوصول إلى منشأة كرج الإيرانية

جدة - نرمين السيد - وتخصص منشأة كرج، المدينة الواقعة غرب طهران، لتصنيع أجهزة الطرد المركزى المستخدمة فى تخصيب اليورانيوم. وأعلنت إيران فى 23 يونيو إحباط عملية "تخريب" تستهدف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الإيرانية، أفادت وسائل إعلام محلية فى حينه أنه كان منشأة كرج.

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