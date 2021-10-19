عاجل مزادات علنية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، المزاد خاص ببيع السيارات وبضائع متنوعة، الخاص بالسيارات يوم 27 أكتوبر، أما الخاص بالبضائع يوم 28 أكتوبر، وفق ضوابط وشروط معينة، والمزادات خاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والمزاد سيقام في تمام الساعة الرابعة مساءا، في ميناء جدة الإسلامي، بشروط وضوابط المشاركة في المزاد، قالت الهيئة عبر حسابها على موقع توتير: تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة، فهناك شروط وضوابط يجب اتباعها لدخول المزاد، ودعت الهيئة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، لمواجهة فيروس كرونا، والكشف عن الحرارة حسب توجيهات وزارة الصحة.

عاجل مزادات علنية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية

هناك شروط وضوابط وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة، يجب اتباعها للدخول إلي المزاد:

تامين ألزامي 50 ألف ريال، عن طريق شيك مستحق للهيئة. ثم أخراج كافة البضائع من مقر الجمرك، وسداد قيمتها بالكامل، بمدة أقصاها 5 أيام. بالإضافة للقيمة المقدرة للبيع يتم سداد عمولة، تسمى عملة السعي وقيمتها 2,5% من قيمة البيع. يجب على المشارك الراغب في حضور المزاد أن يظهر تطبيق توكلنا. ثم عمل تسجيل مسبق في الجمارك. أما البضائع ذات السعر الصادر، يتم استلامها في مدة 20 يوم. خلاف ذلك سيتم فرض رسوم دنيا، ويتم عرض نفس البضائع للبيع مرة ثانية.

مزاد السيارات في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وقد تم الإعلان عن مزاد علني اخر في الجمارك الحديثة، لبيع السيارات والبضائع الأخري، في تمام الساعة التاسعة صباحا، الموافق 27 أكتوبر، ونفس الشروط والأحكام مطابقة لنفس الشروط، التي ذكرناها سابقا، في مزاد الجمارك الإسلامية بجدة، بالإضافة علي التأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوجيهات وزارة الصحة، والكشف علي تطبيق توكلنا.

أنواع المزادات داخل المملكة

هناك اكثر من نوع من أنواع المزادات، التي يتم الإعلان عنها بالمملكة، وهناك فروق بين كل نوع واخر: