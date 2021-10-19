فتح حساب الراجحي بالطريقة الصحيحة خطوات فتح حساب الراجحي على الانترنت

فتح حساب الراجحي هو موضوع من أهم الموضوعات التي تهم السعوديين ولذلك لأن الراجحي يقدم خدمة فتح الحساب بطريقة سهلة وسريعة للغاية، ويعطي بنك الراجحي الكثير من المميزات لعملائها من بينها العديد من خدمات التمويل ومن بين أبرزها التمويل الشخصي وكذلك تمويل السيارات الجديدة والمستعملة، لذلك عزيزي القارئ نقدم لك طريقة فتح حساب عند مصرف الراجحي بأسهل طريقة.

يمكنك الآن فتح حساب الراجحي بدون زيارة الفروع على طريق الخطوات التالية:

بدون زيارة الفروع على طريق الخطوات التالية: البحث على جوجل باستخدام جملة الحصول على حساب الراجحي وبعد اختيار أول نتيجة يجري التالي.

وبعد اختيار أول نتيجة يجري التالي. النقر على علامة أوافق على الشروط والأحكام.

وفي الوقت نفسه يجب أن تختار عزيزي العميل جنسيتك.

وكذلك عليك اختيار نوع الهوية ما بين الوطنية أو دفتر العائلة.

عليك بعد ذلك إدخال رقم الوطنية أو الإقامة ورقم الجوال.

وفي الوقت نفسه يجب اختيار اللقب وكذلك البريد الإلكتروني وأيضا الدخل الشهري.

عليك تحديد أقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر وهناك اختيارات عديدة منها أقل من 500 ريال وحتى 10 مليون ريال.

من سمى عليك إدخال الأرقام المعروضة في الصورة كما هي للاستمرار وبعدها الضغط أسفله على المتابعة.

الخطوات الصحيحة لاستكمال خطوات إنشاء الحساب ب الراجحي

بعد الضغط على التالي سوف يتم إرسال كود التحقق من الهوية على الهاتف ثم يتم إدخال على موقع المصرف.

وفي الوقت سوف يأتي بعد ذلك دور تعبئة البيانات الشخصية ومنها الاسم ومكان الميلاد ومعلومات التواصل.

يجب ادخال مكان أقرب فرع لمصرف الراجحي لمحل الإقامة.

لمحل الإقامة. وفي الوقت نفسه يجب توضيح وضع الحالة المادية والدخل من أجل إتمام فتح حساب الراجحي .

. بعد ذلك سوف يكون عليك تحديد ما إذا كان لديك حساب في مصرف آخر من عدمه.

وكذلك يجب ادخال الحالة الوظيفة ونوعها ومصدر الدخل الرئيسي.

عليك عزيزي العميل تحديد ما إذا كانت لديك جنسية أخرى تتطلب الإفصاح الضريبي.

وفي الوقت نفسه عليك تحديد الغرض من رغبتك في فتح الحساب الجديد بعد ذلك تقوم بإدخال متوسط رصيد الحساب المتوقع بالشهر.

تقوم عزيزي العميل بتحديد اسم المستخدم.

حدد كلمة السر وأدخلها مرة أخرى ليتم تأكيدها.

بعد ذلك اضغط على تنفيذ لإنشاء حساب مصرف الراجحي .

. بعد ذلك سوف يمكنك تسجيل الدخول على الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

ملحوظة: يمكنك إنشاء حساب لدى الراجحي بصورة أسرع باستخدام أبشر.

كيفية فتح حساب الراجحي بأسهل طريقة من على الانترنتخطوات مهمة يجب إتمامها للحصول على الحساب الجديدإعداد اسم المستخدم وكلمة السر لحساب مصرف الراجحي