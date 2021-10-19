واقعة غريبة بمصر.. بث مباشر يوثق جريمة لص "تعيس الحظ"

شهدت مصر واقعة غريبة، صباح الثلاثاء، بعد قيام شخصٍ ما بسرقة هاتف صحفي أثناء تصويره بث مباشر لأحد المواقع المصرية، ليظهر وجه السارق أمام أكثر من آلاف المشاهدين دون أن يدري.

هذه الواقعة الغريبة تحولت لـ "ترند" على منصات التواصل الاجتماعي بمصر، وسط عدد كبير من التعليقات الساخرة من سوء حظ "اللص التعيس"، الذي تسببت "سرقته لهاتف" في شهرته.

عقب انتهاء "البث المباشر"، قام الموقع بنشر صورة لوجه السارق، بالإضافة إلى مقطع فيديو يتضمن هذه الواقعة الغريبة والمضحكة.

ميثاق الشرف الإعلامي

من جانبها، تقول الأستاذ المساعد بكلية إعلام جامعة القاهرة، سهير عثمان إن واقعة سرق هاتف الصحفي أثناء "بث مباشر" غريبة، ويمكن تصنيفها تحت بند الأخبار المضحكة رغم أنها تتضمن جريمة.

وتضيف سهير عثمان لموقع "دوت الخليج": "رغم أن الشخص الذي ظهر بالفيديو ارتكب فعلًا مشينًا، إلا أن "ميثاق الشرف الإعلامي" يمنع نشر صورته وتسليط الضوء عليها".

وتردف: "كان من الأفضل أخذ إجراءات قانونية ضد هذا الشخص، خاصةً أنه هناك مواد مصورة ستساعد الجهات المختصة على الوصول إليه، بدلًا من نشر صورته وإعادة نشر فيديو الواقعة مرة أخرى".

وتختتم عثمان حديثها لـ"دوت الخليج": "في النهاية هي واقعة غريبة ومضحكة، لكن هناك معايير مهنية يجب على الجميع الالتزام بها، لأنها تؤثر بشكل مباشر على سلوك المجتمع".