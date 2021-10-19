أدوات تشغيل الإصدار الجديد من لعبة ببجي نيوستيت للاستمتاع بأكبر قدر من الإثارة والمتعة

هناك عدد كبير للغاية من اللاعبين في لعبة ببجي موبايل، ممن يقومون بالبحث عن لعبة ببجي نيو ستيت والأدوات التي تفتقرها للتفعيل على نظام التشغيل أندرويد، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بواحدة من أهم الألعاب التي تنافس على صدارة أقوى الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، وذلك الإصدار الجديد من اللعبة يحتاج إلى العديد من الأدوات التي تساعد على تشغيله وذلك ما سوف نعرضه عليكم اليوم.

لعبة ببجي نيوستيت الجديدة

عملت الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل، بالتطوير منها بشكل كبير للغاية، وإنتاج إصدار جديد للعبة يحمل اسم لعبة ببجي نيو ستيت، والذي سوف يتم إطلاقه في غضون شهر أكتوبر الجاري، مع العلم أن الشركة المنتجة قامت بنشر أحد الفيديوهات الدعائية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يتناول قصة اللعبة في سنة 2051 التي تدور فيها اللعبة بالإصدار الجديد، والتي سوف تتضمن على الكثير من التكنولوجيا والتطورات الكبيرة، وحصل الفيديو على ملايين التعليقات من قبل الأفراد المحبين للعبة والمتابعين لكل أخبارها.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت على الأندرويد

هناك العديد من الاحتياجات التي يجب على اللاعب القيام بها على الهاتف الخاص به، قبل العمل على تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت الجديدة، لعل من أبرزها هو توفير مساحة كبيرة عن الموبايل تكون حوالي 5 جيجابايت، أما عن الذاكرة العشوائية للهاتف فيجب أن تكون قوية حى تتحمل التحديثات والجرافيك العالي في اللعبة، ويوصى بأن تكون على الأقل 3 جيجا رام، تلك اللعبة سوف تكون متاحة لجميع أجهزة الأنرويد التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 6.0 فيما أعلى، ويمكنكم تثبيت اللعبة من خلال ما يلي:

الدخول على متجر التطبيقات Google Play. كتابة اسم اللعبة PUPG New State في مربع البحث. الضغط على زر التثبيت.

إن لعبة ببجي نيوستيت تعد إصدار مُحدثاً من لعبة ببجي موبايل الأصلية، وإن هذه اللعبة بها مميزات لم تكن موجودة في الإصدار الأصلي من اللعبة، لذا أصبح لها معجبين كثيرين ومحبين لها، فإنها دائماً ما يتم تطويرها من قِبل الشركة المنتجة لها بدرجة فائقة.