الملك بذكرى المولد النبوي : سلام على من أنارت رسالته طريق البشرية

دوت الخليج :- نشر جلالة الملك عبدالله الثاني تغريدة على تويتر، مساء اليوم الاثنين، في ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف غدا، قال فيها" السلام على من أنارت رسالته طريق البشرية وغرست فينا قيم الرحمة والتسامح. السلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولده العظيم"

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