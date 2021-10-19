أخبار اليمن : منظمة: 20 مليون يمني عرضة لخطر الملاريا

منظمة: 20 مليون يمني عرضة لخطر الملارياأعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من 20 مليون يمني عرضة لخطر الإصابة بمرض الملاريا، في وقت تعمل فيه فقط نصف المرافق الصحية بالبلاد.

وأوضحت في تقرير نشرته عبر "تويتر"، أن 20.4 مليون يمني يعيشون في مناطق معرضة لخطر انتقال الملاريا، في حين تشير التقديرات أن نحو مليون حالة جديدة من الملاريا تعصف بالبلد كل عام.

وأضاف التقرير، أنه "استجابة لهذا الخطر، تدعم منظمة الصحة العالمية العاملين الصحيين المتطوعين من خلال توفير اختبارات تشخيصية سريعة وأدوية وبناء القدرات من خلال تدريبات أساسية حول الكشف عن حالات الملاريا وعلاجها وتثقيف المجتمعات المحلية بأهمية الوقاية منها".

وأردف: "بينما لا تعمل سوى نصف المرافق الصحية في اليمن بشكل كامل أو حتى جزئي، لا تزال المرافق العاملة تفتقر إلى الموظفين الصحيين المؤهلين مدفوعي الأجر إضافة إلى شح الأدوية الأساسية والمعدات الطبية".

وتابع التقرير: "بما أن اليمن لا يزال مطوقاً بتفشي الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، فمن بالغ الأهمية تعزيز آليات مكافحة الملاريا وتوسيع نطاقها والجهود المتكاملة لإدارة ناقلات الأمراض في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد".