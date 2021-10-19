لاتفيا تتجه لإغلاق جديد بعد ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء لاتفيا، كريسجانيس كارينش، أن بلاده تخطط لإغلاق جديد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بهدف السيطرة على انتشار الوباء خلال الفترة من 21 أكتوبر الجارى حتى 15 نوفمبر المقبل.





جاء ذلك بعد اجتماع أجراه كارينش مع المجلس الوزارى المعنى بأزمة فيروس كورونا فى لاتفيا، موضحًا أنه سيتم إغلاق جميع المتاجر ومقدمى الخدمات، باستثناء المحلات التجارية التى تلبى الاحتياجات اليومية، وسيجرى على الأرجح إغلاق المدارس وتعطيل الفصول الدراسية والتحول إلى التعلم عن بعد.

كما ستحظر الإجراءات الجديدة السماح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لسبب قوى، بين الساعة 8 مساء و5 صباحًا، بعدما تفاقمت أزمة الوباء.

ووفقًا للسلطات الصحية فى ريجا، فقد سجلت لاتفيا نحو 1307 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص من سكان البلاد، خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ارتفاع جديد منذ بداية الجائحة.