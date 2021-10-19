دوت الخليج :- كشف أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، عن توصيات لجنة الأوبئة ليوم الإثنين، والتي تشير إلى أنه لا عودة إلى الخلف.
وقال في حديث لنبض البلد عبر رؤيا، إن التوصيات تمثلت بإعادة النظر في القرارات إذا قاربت نسب إشغالات المستشفيات 70%، وبغير ذلك لا تراجع عن القرارات التي اتخذتها الحكومة وسنبقى نسير قدما في فتح القطاعات.
وأكد أن التوصيات اكدت على أنه “لا حظر جزئيا أو ممتدا، ولا عودة عن التعليم الوجاهي، ولا عودة للإغلاقات، ورفع نسبة التطعيم بزيادة عدد الفرق الميدانية في المحافظات”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توصيات " الاوبئة " : لا عودة إلى الخلف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.