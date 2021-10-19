أخبار اليمن : رصد 187 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصد 187 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 187 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية، و35 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 333 قذيفة و134 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارتين لطيران تجسسي على الفازة، وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والجاح.