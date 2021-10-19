ملتقى رواد ورائدات الأعمال العُمانيين والمصريين يبحث فرص الاستثمار المتبادل

جدة - نرمين السيد - ويهدف الملتقى إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة، وزيارة المصانع والمشاريع المستهدفة واستكشاف الأسواق الخارجية وصناعة العلاقات الدولية بين مسقط والقاهرة.

وقد بدأ الملتقى المصرى العُمانى، الذى أداره الدكتور المستشار أيمن فؤاد مقرر المؤتمر ورئيس الجلسة، مُستهلاً كلمته بالترحاب بالوفد العُمانى ومهنئًا أياه بالمولد النبوى الشريف وبيوم المرأة العُمانية، وشارحًا مدى قوة التكتلات الاقتصادية وسيطرة الكيانات الجماعية ومدى استقطاب القوانين الحديثة الميسرة للاستثمار فى خلق سوق اقتصادى مبشر ومعدد لأوجه التعاون فى ظل المعايير الاقتصادية المتاحة فى ظل الشراكات التجارية المتوفرة.

وافتتح الجانب العُمانى الحدث بآليات التواصل الاجتماعى عبر المكالمة التليفونية التى أجرتها الفاضلة خديجة البطاشية رئيس مجلس إدارة الساحل الشرقى ومنظمة الحدث مع سعادة السفير عبدالله الرحبى سفير السلطنة بمصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية.

ورحب السفير عبدالله الرحبى بضيوف شرف الحفل، طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى وأمين عام حزب حماة وطن، والشيخ سعيد الشكيلى القائم بالأعمال ونائب السفير العُمانى، والدكتورة هبه شاهين المدير التنفيذى لمبادرة إرادة، ورجال الأعمال المصريين العُمانيين.

وقال السفير العُمانى لدى مصر: "نحن سعداء بهذه الزيارة التى تعتبر خطوة جيدة فى إطار تشجيع الاستثمار بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، والاطلاع على تجارب البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرص لشباب عُمان فى تجاربهم التجارية مع المجتمع المصرى بما يشهده من تطور ملفت، خاصة وأن هذه الخطوات سيتبعها خطوات لاحقة ستؤدى إلى مزيد من العمل المشترك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومتين".

وأضاف: "نتطلع إلى المزيد من الجهد المشترك بين البلدين سواء على الصعيد الرسمى أو رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، ونتمنى لرواد ورائدات الأعمال العُمانيين والمصريين فى تلك التجربة كل النجاح والتوفيق وتنشيط مجال الاستثمار بين البلدين الشقيقين".

وتابع: "هذه الخطوة وتنظيم هذا اللقاء فى جمهورية مصر العربية حاضنة الأمة العربية وعامود الخيمة العربية، حدث مهم وخطوة فى الطريق الصحيح لزيادة الاستثمار، وهنا أذكر الدكتورة هبة من وزارة التخطيط والتى التقيت بها مؤخراً، وتفاعلت فى أن تقدم تجربة رواد الأعمال المصريين للاطلاع على التجربة الحديثة فى كيفية تجاوز العقبات والاستثمار بين الجانبين".

وأشار "الرحبى" إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز العمل السياسى والدبلوماسى لأنها تتعلق بمصالح الشعوب، وهذا التوجه الذى تسير عليه السلطنة انطلاقًا من رؤية "عُمان 2040" تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وقال: "وما نراه يتحقق فى جمهورية مصر العربية الشقيقة من نمو وتطور ونماء فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، محل تقدير وفخر لنا جميعًا فى الوطن العربى وخاصة فى السلطنة".

كما أضاف: "فى هذه المناسبة أتقدم للمرأة العُمانية فى عيدها والاحتفال بيوم المرأة العُمانية الذى يصادف 17 أكتوبر من كل عام بالتهنئة.. وأخيرًا أقدم خالص شكرى وتقديرى لشركة الساحل الشرقى لتنظيم المعارض القائمين على تنظيم هذا الحدث لرواد الأعمال المصريين والعُمانيين، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وبدعم من سفارة السلطنة بالقاهرة وجمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين".

وقد بدأ جدول أعمال الملتقى بثلاث جلسات، حيث قدمت خديجة البطاشية رئيسة الوفد كلمة الجلسة الافتتاحية، تلتها كلمة الدكتورة هبه شاهين، كما قدم طارق نصير كلمة رحب بها بالمشاركين والضيوف، أعقبها كلمة محمد محمد الجلاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين.

وتحت عنوان المال والأعمال بدأت الجلسة الأولى لرواد ورائدات الأعمال المصريين العُمانيين، شارك فيها كل من الدكتور ياسر أحمد فتحى والدكتورة منى العريان من مصر، وإسحاق الشريانى وأحمد بن مسلم كشوب من السلطنة.

وبدأت الجلسه الثانية تحت عنوان الاستثمارات، شارك فيها كل من الدكتور إيهاب منصور أحمد، والدكتور عبدالرحمن مصطفى إبراهيم، وبعض مسئولى الشركات، وكان عنوان الجلسة الثالثة "التعاون التجارى بين مصر والسلطنة".