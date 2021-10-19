البحرية الباكستانية تطرد غواصة هندية من المياه الإقليمية للبلاد

أعلن الجيش الباكستاني أن قواته البحرية عثرت على غواصة هندية ومنعتها من دخول المياه الإقليمية للبلاد في بحر العرب نهاية الأسبوع.

وفي بيان صدر الثلاثاء، قال الجيش الباكستاني إن طائرة للدورية الملاحية بعيدة المدى تابعة للبحرية عثرت على الغواصة الهندية السبت، ومنعتها من دخول المياه الإقليمية لباكستان.

ولم يفصح الجيش الباكستاني عن مزيد من التفاصيل ولم يرد تعليق من الهند.

فمنذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في 1947، خاضت باكستان والهند حربين من حروبهما الثلاث حول السيطرة على كشمير، الإقليم المنقسم بينهما.

والجيشان في حالة تأهب منذ 2019 عندما أسقطت باكستان طائرة حربية هندية في كشمير وأسرت طيارها الذي قام بغارة جوية استهدفت مسلحين داخل باكستان. لاحقا أعيد الطيار إلى الهند لتجنب تصعيد التوترات.

واتفقت الهند وباكستان بعد ذلك على وقف إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه، ووعدتا بالالتزام باتفاق أبرم في 2003 كانتا قد تجاهلتاه إلى حد كبير في الماضي. وما زال اتفاق وقف إطلاق النار صامدا.