كيف يتم إضافة المواليد على البطاقة التموينية بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن القيام بها من خلال عدة خطوات بسيطة يتم إتباعها للاستفادة الأبناء من الدعم المقدم لهم من قبل وزارة التموين في جمهورية مصر العربية، سواء الاستفادة من السلع التموينية أو الخبز المقدم يومياً حيث يستهلك كل شخص 150 رغيف على مدار الشهر كامل.

طريقة إضافة المواليد على البطاقة التموينية

أصبحت طريقة إضافة المواليد على البطاقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى بذل أي جهد أو مضيعة للوقت وذلك من خلال عدة خطوات يتم القيام بها من على الهاتف أو الكمبيوتر وكل ذلك يتم من المنزل وهذه الخطوات هي

في البداية يتم الدخول على موقع مصر الرقمية والقيام بعمل حساب عليه لكي يتم متابعة كل ما هو جديد.

يتم الدخول على موقع مصر الرقمية.

بعد ذلك يتم إدخال بعض البيانات اللازمة وهي الرقم القومي، رقم المصنع، اسم الأم.

بعد ذلك يتم الضغط على التالي لمتابعة الخطوات.

إدخال رقم الهاتف ثم إدخال رمز التحقق.

بعد ذلك يتم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد إدخال كافة البيانات وحفظها سيتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بك على الموقع.

يتم اختيار بند إضافة الأبناء.

سيظهر قائمة يتم اختيار منها الأمر ضم.

يتم متابعة البيانات المطلوبة حتى ينتهي التقديم وهنا تظهر كلمة تم تقديم الطلب.

وبذلك تكون انتهيت من عملية إضافة المواليد بكل سهولة وبدون بذل أي مجهود.

إضافة المواليد على البطاقة التموينية

سمحت وزارة التموين للمواطنين بإضافة المواليد عام 2015 إلى بطاقة الأب وذلك للاستفادة بحصة من التموين كل شهر والاستفادة من الخبز أيضاً يومياً مع الاستفادة بنقاط العيش التي لم يتم صرفها باستبدالها بسلع تموينية أيضاً وذلك مع بداية شهر سبتمبر 2021، ويوجد بعض الشروط التي لابد أن تنطبق على المتقدم لاستخراج البطاقة التموينية أو إضافة أطفاله ومن ضمن هذه الشروط ألا يزيد راتب الموظف عن 2400 جنيه ولا يزيد المعاش عن 1500 ومن يزيد راتبه عن ذلك ليس لديه الأحقية في الاستنقاع بالبطاقة التموينية.

استهلاك المواطنين للبطاقة التموينية

يستفاد عدد كبير للغاية من المواطنين في جمهورية مصر العربية بالدعم المقدم للسلع التموينية والخبز، حيث يتم استخدام حوالي 22 بطاقة تموينية على مستوى الجمهورية بالكامل ويتم الاستفادة من هذا العدد من البطاقات حوالي 71 مليون شخص من صرف الخبز كل يوم، كما يستفاد 64 شخص من السلع التموينية كل شهر.