خاطفو المبشرين الأمريكيين في هايتي يطالبون بفدية قيمتها 17 مليون دولار

قالت وزيرة العدل الهايتية، ليزت كيتل، إن العصابة التي اختطفت مجموعة من المبشرين الأمريكيين وكندي تطلب مليون دولار مقابل الإفراج عن كل فرد، أي ما مجموعه 17 مليون دولار.
وقالت كيتل إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI والشرطة الهايتية على اتصال بالخاطفين ويسعون للإفراج عن المبشرين الذين اختطفتهم عصابة تسمى "ماوزو 400" نهاية الأسبوع الماضي خارج العاصمة بورت أو برنس.
وأشارت إلى أن المفاوضات مع الخاطفين قد تستغرق أسابيع عدة، لافتة إلى حكومتها تسعى إلى "إطلاق سراح الرهائن بدون دفع أي فدية".
والمختطفون هم 16 أميركيا وكندي وبينهم 5 أطفال أحدهم رضيع عمره 8 أشهر فيما تبلغ أعمار الآخرين 3 أعوام و6 سنوات و14 عاما و15 عاما.
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