يستضيف استاد أولد ترافورد مباراة الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 بين مانشستر يونايتد وأتلانتا، وتقام المباراة اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق مانشستر يونايتد إلى محاولة العودة لمستواه، وتقديم أداء جيد، وذلك بعد خيبة الأمل والنتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة، ويأمل إلى الانتصار في المباراة، واقتناص الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، وخطف مركز مؤهل لدور الستة عشر، وتضم المجموعة كلا من أتلانتا، ويونج بويز، وفياريال، بينما يسعى فريق أتلانتا إلى حصد نقاط المباراة، والانتصار على الشياطين الحمر، ونعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلانتا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا اليوم.

يسعى فريق مانشستر يونايتد إلى تحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات هذا الموسم، حيث خاض الفريق مبارتين حتى الأن، واستطاع تحقيق الانتصار في مباراة وحيدة في الجولة الثانية على حساب فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف، وقد سجل أليكس تيليس، وكرستيانو رونالدو أهجاف اليونايتد، بينما أحرز باكو ألكاسير هدف فياريال الوحيد، بينما تعرض الفريق للخسارة في مباراة الجولة الأولى لصالح فريق يونج بويز، وذلك بعد انتهاء المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وقد سجل نيكولاس مومي نغيمالو، وجوردان سيباتشيو أهداف يونج بويز، بينما سجل كرستيانو رونالدو هدف اليونايتد الوحيد، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر أتلانتا صاحب الأربع نقاط.

يسعى فريق أتلانتا إلى مواصلة السيطرة على صدارة المجموعة، وتحقيق الانتصار الثاني له في دور المجموعات، حيث خاض مبارتين حتى الأن، واستطاع الانتصار في مباراة واحدة على حساب فريق يونج بويز بهدف دون رد سجله اللاعب ماتيو بيسينا، وتعادل في مثلها أمام فريق فياريال بهدفين لكل فريق، وقد سجل ماتيو تريغيوس، و أرنوت جروينفيلد أهداف فياريال، بينما أحرز فريلير، و روبن جوسينس هدفي أتلانتا، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الأول برصيد 4 نقاط.

اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021

10:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

7:00 بتوقيت غرينتش

8:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

9:00 بتوقيت مصر

11:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلانتا