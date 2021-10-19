عروض العثيم الترويجية الأسبوعية على المواد الغذائية 2021

عروض العثيم الترويجية الأسبوعية تشمل خصم خاص على المنتجات الطازجة وخصوصًا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك وجميع المنتجات التي تحتاج إليها الأسر يوميًا ويمكن الحصول على عروض العثيم الطازج اليوم والتي تتجدد أولًا بأول بالإضافة إلى ذلك قدمت أسواق العثيم خصم خاص على الأجهزة المنزلية بالإضافة إلى عروض العثيم أدوات منزلية تبحث عنها السيدات في المملكة العربية السعودية، وقد تم تقديم أيضًا عروض العثيم إلكترونيات حديثة بضمان من الوكيل المعتمد في المملكة، لذلك سنتعرف على تخفيضات أسواق العثيم لهذا الأسبوع بالتفصيل.

عروض العثيم الترويجية الأسبوعية

تتيح مجموعة العثيم الكثر من العروض الترويجية للعملاء والتي تشتمل على عدد كبير من المنتجات الغذائية وكذلك مستحضرات التجميل وتتمثل تلك العروض في التالي علمًا بأن العروض تنتهي خلال ساعات.

عروض المواد الغذائية العثيم

يمكن الحصول على منتجات غذائية طازجة من خلال العروض الجديدة ومنها:

كيلو لحم عجل بلدي خالي من العظم بسعر 43.95 ريال، ويمكن الحصول عليه بالعظم بسعر 33.95 ريال.

كيلو لحم خروف بربري بالعظم بسعر 53.95 للكيلو.

جبنة رومي مصري فيكتو بسعر 25 ريال للكيلو.

جبنة كريمة من هالي بوزن 500 جرام بسعر 10 بدلًا من 12.5 ريال.

سكر أبوفهد بوزن 10 كيلو بسعر 30 بدلًا من 33.95 ريال.

جبن موزاريلا المراعي بسعر 12.95 بدلًا من 20.5 ريال لعدد 2 حبة بوزن 200 جرام.

كتالوح عروض العثيم الترويجية

وإليكم كتالوج بأحدث العروض والتي تستمر حتى يوم 26 من الشهر الجاري وهي:

عروض المنظفات الأسبوعية من العثيم

أما عن خصومات المنظفات فهي تشمل التالي: