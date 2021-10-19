تخفيضات أسواق العثيم لهذا الأسبوع على كافة المنتجات

تخفيضات أسواق العثيم لهذا الأسبوع قد تحتاج إليها من أجل توفير أموالك والحصول على خصومات تصل إلى 50% من القيمة الإجمالية للمنتجات ومنها المواد الغذائية ويمكن الاطلاع على عروض العثيم الترويجية الأسبوعية من خلال موقع الأسواق وذلك لأنها تتجدد كل أسبوع وتتغير بحيث تلبي حاجات المواطنين الذين يزورون ماركت العثيم، ويمكن الاستعلام عن عروض العثيم أدوات منزلية عن طريق الكتالوج الجديد بالإضافة إلى معرفة عروض العثيم إلكترونيات لشراء الأجهزة المنزلية والآلات الكهربائية التي تحتاج إليها الأسرة، بالإضافة إلى ذلك هناك خصم وتخفيض على المنتجات الطازجة.

تخفيضات أسواق العثيم لهذا الأسبوع

توفر أسواق العثيم تخفيضات كبيرة على كافة المنتجات التي يحتاجها العملاء ومن أهم التخفيضات المتوفرة:

شامبو بانتين حجم 400 مللي بسعر 10.95 بدلًا من 20.95 ريال.

شامبو وبلسم هيربال من الارغان بسعر 12.95 بدلًا من 22.95 ريال.

شولدرز شامبو برائحة العود بسعر 13.95 بدلًا من 20.64 ريال.

تخفيضات العناية بالشعر من العثيم

تخفيضات المواد الغذائية العثيم

أما عن عروض أسواق العثيم فهي شاملة للمواد الغذائية أيضًا وهي تأتي متمثلة في:

بطاطس داري وزن 1 كيلو بسعر 10 بدلًا من 17.90 ريال.

كيلو مانجو دراس توتابوري مجمد بسعر 10 بدلًا من 12.95 ريال.

مياه هالي كرتونة عدد 40 زجاجة في 200 مللي بسعر 10.95 بدلًا من 14.99 ريال.

أرز بسمتي من هالي وزن 10 كيلو بسعر 49.95 بدلًا من 71.25 ريال.

بطاطس تاستو شرائح وزن 2.5 كيلو بسعر 11.95 بدلًا من 20.25 ريال.

دجاج منظف ومجمد من ساديا وزن 1200 جرام للحبة بسعر 132.95 بدلًا من 160 ريال للكرتون.

صدور الدجاج الطرية من ساديا بسعر 39.95 بدلًا من 60 ريال للوزن 2 كيلو.

بيبسي معلب عدد 24 حبة بحجم 325 مللى بسعر 53.95 ريال.

زيت نباتي من العربي عدد 2 عبوة سعة 1.5 لتر بسعر 29.95 بدلًا من 37.95 ريال.

زيت زيتون بكر من عافية حجم 500 مللي بسعر 19.95 بدلًا من 24.25 ريال.

جبن كيري بالقشطة بسعر 21.95 بدلًا من 25.25 ريال للعبوة.

مكرونة وفرة بأشكال منوعة بسعر 5.95 للعدد 4 حبات.

صدور دجاج سدايا وزن 450 جرام بسعر 9.95 بدلًا من 17.95 ريال.

ولا بد من العلم أن العروض مستمرة حتى الأسبوع المقبل فقط ولا بد من الاستعلام عن العروض الجديدة بين الحين والآخر لمزيد من التفاصيل.