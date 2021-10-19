أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتصدر بثنائية محرز

تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بـ 5-1؛ بينها ثنائية للدولي الجزائري رياض محرز، الثلاثاء، في الجولة الثالثة.

وأحرز الظهير البرتغالي جواو كانسيلو هدفا في الدقيقة الثلاثين، ثم سجل محرز هدفين؛ أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 43 والآخر في الدقيقة الرابعة والثمانين.

ثم سجل كايل ووكر في الدقيقة 53، بينما أضاف البديل الشاب كول بالمر الهدف الخامس لفريق مانشستر سيتي.

في المقابل، تمكن "كلوب بروج" البلجيكي من تسجيل هدفه الوحيد خلال المباراة في الدقيقة الحادية والثمانين.

واستعاد سيتي توازنه عقب خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الثانية، وبات يترقب تعثر الأخير أمام ضيفه لايبزيغ الألماني لاحقًا للبقاء في الريادة.

ورفع وصيف الموسم الماضي رصيده إلى ست نقاط بفارق نقطتين أمام سان جرمان وبروج، فيما لا يزال لايبزيغ المتذيل يبحث عن أولى نقاطه.

ولا يزال بطل إنجلترا يبحث عن لقبه الأول في تاريخه في المسابقة القارية الأم، وكان على قاب قوسين، الموسم الماضي، عندما بلغ النهائي للمرة الاولى قبل أن يسقط أمام مواطنه تشلسي بهدف نظيف.

وأجرى غوارديولا أربعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام بيرنلي (2-0) في الدوري المحلي، السبت، ودفع بجاك غريليش بدلا من رحيم ستيرلينغ إلى جانب محرز وفيل فودن.

في غضون ذلك، أبقى غوارديولا على خط الوسط ذاته بقيادة البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل أول هاتريك في مسيرته الاحترافية ضد كلوب بروج تحديدًا، ودفع بالبرتغالي روبن دياش وكايل ووكر في الدفاع وعاد الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.

وأحكم سيتي سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة وألغي له هدفان مبكران بداعي التسلل، أولهما لغريليش (11) وآخر للإسباني رودري (13).