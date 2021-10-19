أخبار اليمن : وفيات كورونا يقارب من الـ5 ملايين عالميا

وفيات كورونا يقارب من الـ5 ملايين عالمياسجّلت أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، حتى امس 241 مليونا و368 ألفا و479 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات عالميا 4 ملايين و909 آلاف و653 حالة، وفق آخر إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وفيما يلى آخر التحديثات بشأن حالات الإصابة والوفيات الجديدة المعلنة خلال الساعات الأخيرة فى عدد من دول العالم.

فى أوروبا، سجّلت السلطات البريطانية 43 ألفا و738 إصابة جديدة، و223 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فى أعلى زيادة يومية فى الوفيات تسجلها المملكة المتحدة منذ 9 مارس الماضي، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات 8 ملايين و541 ألفا و192 إصابة.

ورصدت وزارة الصحة الإيطالية 70 حالة وفاة، وألفين و697 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الوفيات المسجلة فى البلاد حتى اليوم إلى 131 ألفا و655 حالة، فيما بلغ إجمالى الإصابات 4 ملايين و722 ألفا و188 إصابة.

وفى اليونان، رصدت السلطات ارتفاعا كبيرا فى الإصابات بالفيروس خلال اليوم الأخير، بواقع 3 آلاف و739 حالة، فيما سجلت 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 15 ألفا و447 حالة، بينما بلغ إجمالى الإصابات المسجلة 700 ألف و959 إصابة.

وفى قبرص، سجلت وزارة الصحة 181 إصابة جديدة بالفيروس، ولم تسجل أية وفيات خلال اليوم الأخير، لتتوقف حصيلة وفيات "كوفيد-19" فى الجزيرة عند 564 حالة، ويصعد إجمالى الإصابات إلى 122 ألفا و709 إصابات.

وسجّلت سلطات الصحة فى هولندا 13 حالة وفاة و3 آلاف و949 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالى الوفيات المسجلة فى البلاد حتى اليوم إلى 18 ألفا و263 حالة، بينما بلغ إجمالى الإصابات مليونين و55 ألفا و49 إصابة.

وفى فرنسا، أعلنت هيئة الصحة العامة تسجيل 38 حالة وفاة مرتبطة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 118 ألفًا و 230 حالة وفاة، كما تم تسجيل 4 آلاف و787 إصابة جديدة بالفيروس التاجى ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 7 ملايين و190 ألفًا و716 إصابة.

كما سجلت ألمانيا 9 آلاف و319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و49 حالة وفاة.. وبحسب تقرير معهد "روبرت كوخ" فقد بلغ إجمالى الإصابات بكورونا فى البلاد 4 ملايين و388 ألفًا و581 إصابة مؤكدة، فيما بلغت الوفيات 94 ألفًا و652 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وفى رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 18 ألفًا و863 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى مليون و486 ألفًا و264 مُصابا ، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 42 ألفًا و616 حالة وفاة، عقب تسجيل 273 حالة وفاة جديدة على مدار الأمس.

وفى البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى مليون و80 ألفًا و929 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية - فى بيان لها أوردته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" فى نسختها باللغة الإنجليزية - أن حصيلة الوفيات فى البلاد ارتفعت إلى 18 ألفًا و106 حالات وفاة عقب تسجيل 6 وفيات جديدة على مدار أمس

وأعلنت السلطات الصحية فى صربيا تسجيل 7664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى مليون و62 ألفًا و690 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و214 حالة وفاة عقب تسجيل 57 حالة وفاة على مدار أمس.

وفى جمهورية أيرلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 417 ألفًا و711 إصابة على مستوى البلاد.. وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكترونى نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5306 حالات وفاة.

وفى أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية استمرار ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" فى البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2102 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 505 آلاف و554 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و793 حالة وفاة عقب تسجيل 15 وفاة جديدة على مدار أمس.

آسيويا، أعلنت سلطات الصحة فى بنجلادش تسجيل 7 وفيات و469 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يصعد بحصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى البلاد إلى 27 ألفا و785 حالة، ويزيد الحصيلة التراكمية للإصابات إلى مليون و566 ألفا و296 إصابة.

وفى إندونيسيا، سجّلت السلطات الصحية 50 حالة وفاة و903 إصابات جديدة، يرتفع بها إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور الوباء إلى 143 ألفا و49 حالة، وإجمالى الإصابات التراكمى إلى 4 ملايين و236 ألفا و287 إصابة.

كما أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالإضافة إلى 27 حالة وفاة جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه) أن سلطات العاصمة طوكيو سجلت 36 إصابة جديدة، مشيرة إلى استمرار انخفاض أعداد الإصابات فى العاصمة على نحو أسبوعى بنسبة تصل إلى خمسين بالمائة.

وسجلت وزارة الصحة الفيتنامية 3 آلاف و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل من الإصابات التى تم تسجيلها أمس بمقدار 132 حالة، ليبلغ إجمالى الإصابات 870 ألفًا و255 إصابة، كما سجلت الوزارة 75 وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 21 ألفًا و344 وفاة.

وفى سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3994 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 154 ألفا و 725 والوفيات إلى 246 حالة وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة "سترايت تايمز" السنغافورية.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية عن تراجع الوفيات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بين المصابين بفيروس "كورونا" إلى 167 حالة، مقارنة بالوفيات المعلنة يوم أمس الإثنين والتى بلغت 181 حالة.

وارتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى إيران منذ ظهور الوباء إلى 124 ألفا و423 حالة، فيما زادت الحصيلة التراكمية للإصابات المسجلة فى البلاد إلى 5 ملايين و809 آلاف و967 إصابة، وذلك بعد تسجيل 13 ألفا و308 إصابات خلال اليوم الأخير.

وفى إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 9 وفيات و125 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالى الوفيات إلى 5 آلاف و233 حالة، وإجمالى الإصابات إلى 252 ألفا و199 إصابة.

كما أعلن المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى جنوب إفريقيا تسجيل 50 حالة وفاة و453 إصابة جديدة، يرتفع بها إجمالى الوفيات فى البلاد -الأكثر تضررا من الفيروس فى القارة- إلى 88 ألفا و674 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة حتى اليوم مليونين و917 ألفا و255 إصابة.

(وكالات)

