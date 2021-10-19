مصرع 34 شخصًا في فيضانات بالهند
لقى 34 شخصًا على الأقل مصرعهم وفُقد آخرون جرّاء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار فى ولاية "اوتاراخند" شمالى الهند.
ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مسئولين محليين، قولهم "إن القوات الوطنية لمكافحة الكوارث فى المدينة انتشرت لاحتواء الأزمة، فيما نشرت القوات الجوية مروحيات للمساعدة فى جهود الإنقاذ، فى ظل توقعات من إدارة الأرصاد الجوية الهندية باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على الولاية خلال اليومين المقبلين".
وتسبب الهطول الغزير للأمطار فى غمر الطرق وتدمير الجسور فى الولاية وظلت بلدة نينيتال معزولة عن باقى مناطق الولاية؛ حيث إن الطرق المؤدية للبلدة إما أنها سُدت بسبب الانهيارات الأرضية أو دُمِرَت.
تجدر الإشارة إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار قد تسببت فى مصرع ما لا يقل عن 28 شخصًا فى ولاية كيرلا جنوبى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 34 شخصًا في فيضانات بالهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.