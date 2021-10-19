الهلال يطيح بالنصر ويبلغ نهائي أبطال آسيا

بلغ الهلال السعودي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه على مواطنه النصر 2-1 الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في الرياض في نصف النهائي.

وسجل المالي موسى ماريغا (17) وسالم الدوسري (71) هدفي الهلال، والبرازيلي أنردسون تاليسكا (71) هدف النصر الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 إثر طرد مدافعه محمد علي لاجامي. ويلتقي الهلال في المباراة النهائية مع أحد الكوريين الجنوبيين أولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز اللذين يلتقيان الأربعاء على ملعب جيونجو.

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