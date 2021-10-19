أصيب وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، الذي تم تطعيمه سابقا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته نتائج الكشف عن العدوى اليوم الثلاثاء.
وأكد متحدث باسم الوزارة في حديثه مع شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي" إصابة مايوركاس هذا الصباح بفيروس كورونا "بعد إجراء اختبار كجزء من بروتوكولات ما قبل السفر الروتينية".
وأضاف أن الوزير "يعاني من احتقان خفيف فقط، وقد تم تطعيمه بالكامل وسيعزل ويعمل في المنزل وفقا للبروتوكولات الطبية"، لافتا إلى أن "عملية تتبع الجهات التي خالطته جارية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس يصاب بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.