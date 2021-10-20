طريقة التسجيل في برنامج تمهير بالخطوات لتأهيل الشباب لسوق العمل

طريقة التسجيل في برنامج تمهير حيث إن تمهير هو برنامج يقوم على تقديم خدمة تدريب وتأهيل خرجي مؤسسات التعليم العالي من الجامعات وخريجي المعاهد والدبلومات الفنية الإدارية والصحية بـِ المملكة العربية السُّعُودية وتدريبهم في المصالح الحكومية وكذلك مؤسسات وشركات القطاع الخاص لكي يكون لديهم خبرة مكتسبة من هذه التدريبات حتى يتم إعدادهم وإمدادهم بالخبرة اللازمة لسوق العمل، ومن خلال هذه السطور التالية سوف يتم تقديم الطريقة الصحيحة الخاصة بـِ عملية التسجيل في برنامج التدريب تمهير وشروطه بالتفصيل.

ما هو الهدف من برنامج تمهير؟

يعرف برنامج تمهير بأنه يقوم على تدريب الشباب من أجل إكسابهم خبرة تجعلهم مؤهلين لشغل أي منصب وظيفي خصوصًا أن سوق العمل في احتياج لطاقات هؤلاء الشباب، ولكن يجب أن يعلم كل متقدم لهذا البرنامَج أنه سيؤهله لسوق العمل فقط ولكن لا يوفر الوظائف ويتم وقف تدريب الطالب في برنامَج تمهير في حالة إذا التحق بأي وظيفة في أثناء مدّة التحاقه بـِ التدريب في البرنامَج.

طريقة التسجيل في برنامج تمهير بالخطوات

يمكن لأي طالب سعودي التسجيل في برنامَج تمهير دون أي تعقيدات أو صعوبة في حالة إتباعه لعدد من الخطوات المهمة التي وضعها القائمين على هذا البرنامج ( تمهير ) ومن هذه الخطوات المهمة ما سنقدمه لكم في السطور التالية:

الولوج بشكل مباشر إلى البوابة الرئيسية الوطنية للعمل طاقات

اختيار زر(جميع البرامج) من خلال القائمة الخاصة بـ (برامجنا).

تحديد ( برنامج تمهير )

الضغط على أيقونة (من هنا)

تسجيل رقم الحساب المصرفي الخاص ب صاحب (الآيبان) وضروري أن يكون ساري المفعول

إدخال الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم، والعنوان الخاص به

اختيار أيقونة (إرفاق) والضغط عليها

يتم رفع الشهادة الخاصة بالمؤهل الدراسي على هذه الصفحة

اختيار أيقونة تأكيد والضغط عليها

بعد التأكد من صحة جميع البيانات يتم الضغط على زر إرسال

الضغط على أيقونة موافق على جميع الشروط والبيانات المطلوب

النقر على زر تقديم.

سوف يصل إلى المستخدم هنا إشعار من خلال البريد الإلكتروني من خلال بوابة طاقات

إذا كان المتقدم مؤهل ومستوفي جميع الشروط يكون له الحق في القبول التقديم لبرنامج تمهير

وفي حالة قَبُول الطلب المقدم يتم تسجيل الاسم الخاص بصاحب الطلب في البرنامَج ويكون له الحق في حصوله على جميع المكافآت المالية التي يقدمها البرنامَج أيضًا.

يجب أن يكون المتقدم بالطلب له حساب مصرفي أيبان باسمه في أحد البنوك

مع ضرورة أن يكون أي بنك مرخص ومسجل في مؤسسة النقد العربي السعودي

إحضار شهادة المؤهل التي تثبت تخرج الطالب أي كانت دبلوم أو شهادة جامعية وتكون موثقة من جهة الحصول عليه

ماهي البيانات التي يجب توافرها للتسجيل في برنامج تمهير؟شروط التسجيل في برنامج تمهير

لكل من يريد التأهيل والتدريب على سوق العمل من خلال برنامَج تمهير، لقد وضع المسؤولين عن البرنامَج عدد من الشروط والمعايير المهمة التي يجب أن تكون متوفرة في كل من يريد التسجيل ومن هذه الشروط ما يلي: