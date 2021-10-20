طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروط برنامج دعم ريف للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية. حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن برنامج ريف يهدف إلى دعم صغار المزارعين وأسرهم وتحسين القطاع الزراعي الريفي وتقديم الدعم لهم. كذلك يهدف دعم ريف إلي تقديم الدعم المالي وزيادة الكفاءة والإنتاج. كذلك تحسين نمط حياة المواطن وتقديم الدعم المادي. وكذلك يهدف برنامج الدعم الريفي إلي دعم ربات البيوت وتقديم الدعم للعاطلين ودعم الزراعة. كذلك العمل علي التنمية الريفية بالمملكة في بعض الحرف المنزلية واليدوية. ثم كشفت منصة ريف عبر الموقع الرسمي شروط الدعم الريفي الحكومي للعاطلين ضمن مبادرة دعم ريف للأسر المنتجة. شروط التسجيل في الدعم الريفي أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كذلك لا يقل عمر المستفيد عن ٢١ عاما وكذلك أن تكون الزراعة هي المهنة الرئيسية للمتقدم. كذلك لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن ٦٠٠٠ ريال. وكذلك ألا يشغل المستفيد أي وظيفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كذلك ألا يتجاوز مبالغ الدعم المباشر للمستفيد عن ٥٤ ألف ريال سنويا. وكذلك تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهن الزراعية. كذلك يجب الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والفنية في برنامج ريف. أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط ومسجلا في منصة دعم ريف الإلكترونية. يقوم المستفيد برفع الطلب على منصة ريف وانتظار الموافقة. طريقة التسجيل في دعم ريف شروط التسجيل في الدعم الريفيطريقة التسجيل في دعم ريف الدخول إلي منصة ريف عبر الموقع الرسمي من الرابط reef.gov.sa. بعد ذلك من القائمة أضغط علي أيقونة طلب الدعم ثم نقوم بإدخال البيانات بشكل صحيح في الأماكن المحددة. بعد ذلك الضغط علي أيقونة تسجيل ثم تطلب المنصة بيانات الحساب البنكي ونتأكد من أدخاله بشكل صحيح. ثم تقوم البرنامج المناسب لك من برامج دعم ريف بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال رسالة تحقق من الهاتف ونقوم بإدخال رمز التحقق. ثم نقوم بالضغط على أيقونة حفظ البيانات. القطاعات المستهدفة لبرنامج الدعم دعم قطاع إنتاج وتربية النحل. كذلك دعم قطاع الألبان من الإنتاج الي التسويق. وكذلك قطاع الورود وزهور الزينه. أيضآ دعم أنتاج الفاكهة خاصة التين والرمان والعنب والتسويق لهم. كذلك دعم مبريين الماشية. دعم زراعة البذور مثل السمسم والذرة والدخن. كذلك يهدف البرنامج الي دعم الصيادين وصغار المزارعين. القطاعات المستهدفة لبرنامج الدعم وفي الختام قد أوضحنا شروط وطريقة التسجيل في الدعم الريفي من خلال منصة ريف. كذلك يوفر دعم ريف قطاعات مختلفة مثل تربية النحل وإنتاج الألبان. وكذلك إنتاج الورد والفاكهة والمحاصيل الأخري. ويمكنك الاطلاع أيضآ علي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ ورابط التسجيل الوسوم

طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروط برنامج دعم ريف للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية. حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن برنامج ريف يهدف إلى دعم صغار المزارعين وأسرهم وتحسين القطاع الزراعي الريفي وتقديم الدعم لهم. كذلك يهدف دعم ريف إلي تقديم الدعم المالي وزيادة الكفاءة والإنتاج. كذلك تحسين نمط حياة المواطن وتقديم الدعم المادي. وكذلك يهدف برنامج الدعم الريفي إلي دعم ربات البيوت وتقديم الدعم للعاطلين ودعم الزراعة. كذلك العمل علي التنمية الريفية بالمملكة في بعض الحرف المنزلية واليدوية. ثم كشفت منصة ريف عبر الموقع الرسمي شروط الدعم الريفي الحكومي للعاطلين ضمن مبادرة دعم ريف للأسر المنتجة. شروط التسجيل في الدعم الريفي أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. كذلك لا يقل عمر المستفيد عن ٢١ عاما وكذلك أن تكون الزراعة هي المهنة الرئيسية للمتقدم. كذلك لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن ٦٠٠٠ ريال. وكذلك ألا يشغل المستفيد أي وظيفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كذلك ألا يتجاوز مبالغ الدعم المباشر للمستفيد عن ٥٤ ألف ريال سنويا. وكذلك تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهن الزراعية. كذلك يجب الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والفنية في برنامج ريف. أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط ومسجلا في منصة دعم ريف الإلكترونية. يقوم المستفيد برفع الطلب على منصة ريف وانتظار الموافقة. طريقة التسجيل في دعم ريف شروط التسجيل في الدعم الريفيطريقة التسجيل في دعم ريف الدخول إلي منصة ريف عبر الموقع الرسمي من الرابط reef.gov.sa. بعد ذلك من القائمة أضغط علي أيقونة طلب الدعم ثم نقوم بإدخال البيانات بشكل صحيح في الأماكن المحددة. بعد ذلك الضغط علي أيقونة تسجيل ثم تطلب المنصة بيانات الحساب البنكي ونتأكد من أدخاله بشكل صحيح. ثم تقوم البرنامج المناسب لك من برامج دعم ريف بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال رسالة تحقق من الهاتف ونقوم بإدخال رمز التحقق. ثم نقوم بالضغط على أيقونة حفظ البيانات. القطاعات المستهدفة لبرنامج الدعم دعم قطاع إنتاج وتربية النحل. كذلك دعم قطاع الألبان من الإنتاج الي التسويق. وكذلك قطاع الورود وزهور الزينه. أيضآ دعم أنتاج الفاكهة خاصة التين والرمان والعنب والتسويق لهم. كذلك دعم مبريين الماشية. دعم زراعة البذور مثل السمسم والذرة والدخن. كذلك يهدف البرنامج الي دعم الصيادين وصغار المزارعين. القطاعات المستهدفة لبرنامج الدعم وفي الختام قد أوضحنا شروط وطريقة التسجيل في الدعم الريفي من خلال منصة ريف. كذلك يوفر دعم ريف قطاعات مختلفة مثل تربية النحل وإنتاج الألبان. وكذلك إنتاج الورد والفاكهة والمحاصيل الأخري. ويمكنك الاطلاع أيضآ علي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ ورابط التسجيل

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