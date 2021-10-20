Honor 50 | سعر ومواصفات هاتف هونر 50 في السعودية ومصر

أطلقت شركة هونر العالمية هاتفها الجديد هونر 50 والذي يحمل الكثير من التغيرات والمميزات الجديدة، حيث تعمل شركة هونر على تطوير منتجاتها حتى تنال إعجاب عملائها بعد أن تم انفصال شركة هونر عن شركة هواوي بعد فترة طويلة من صناعة الهواتف الذكية، حيث قامت بإضافة خدمات جديدة ومميزة للهواتف الذكية واستخدام المواد الأفضل جودة في التصنيع الهواتف المقدمة من الشركة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال سعر ومواصفات هاتف هونر 50 من خلال موقعنا المتميز ثقفني. مواصفات هاتف هونر 50 يأتي الهاتف بصناعة زجاجية وفريم الالمونيوم.

تأتي شاشة هونر 50 بحجم 6,57 بوصة بدقة الـ FHD+ من نوعية OLED وبتردد 120 هيرتس في كب انش.

بحجم 6,57 بوصة بدقة الـ FHD+ من نوعية OLED وبتردد 120 هيرتس في كب انش. وزن الهاتف 175 جرام، والسمك 7,8 ملليمتر.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 ومعالج ثماني النواة من شركة Snapdragon 778G 5G والذي يحافظ على درجة حرارة الهاتف.

هناك اربع نسخ مختلفة لهاتف هونر 50 ، النسخة الأولي تأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت رام، والنسخة الثانية تأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام، والنسخة الثالثة تأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والنسخة الرابعة تأتي بذاكر تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 12 جيجا بايت رام.

، النسخة الأولي تأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت رام، والنسخة الثانية تأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام، والنسخة الثالثة تأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والنسخة الرابعة تأتي بذاكر تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 12 جيجا بايت رام. كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولي وهي الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرا الثانية الخاصة بالتصوير الواسع المدى بدقة 8 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، وأما عن الكاميرا الرابعة التي تختص بالعزل وعمل البورترية فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فلاش LED أحادي.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط. مواصفات هاتف هونر 50 سعر هاتف هونر 50 في السعودية النسخة السعر 128جيجا بايت & 6 جيجا رام 1900 ريال سعودي 128جيجا بايت & 8 جيجا رام 2000 ريال سعودي 256 جيجا بايت & 8 جيجا رام 2200 ريال سعودي 256 جيجا بايت & 12 جيجا رام 2300 ريال سعودي النسخة السعر 128جيجا بايت & 6 جيجا رام 8500 جنيها مصريا 128جيجا بايت & 8 جيجا رام 8900 جنيها مصريا 256 جيجا بايت & 8 جيجا رام 9500 جنيها مصريا 256 جيجا بايت & 12 جيجا رام 10000 جنيها مصريا سعر هاتف هونر 50 في السعوديةسعر هاتف هونر 50 في مصر الوسوم

أطلقت شركة هونر العالمية هاتفها الجديد هونر 50 والذي يحمل الكثير من التغيرات والمميزات الجديدة، حيث تعمل شركة هونر على تطوير منتجاتها حتى تنال إعجاب عملائها بعد أن تم انفصال شركة هونر عن شركة هواوي بعد فترة طويلة من صناعة الهواتف الذكية، حيث قامت بإضافة خدمات جديدة ومميزة للهواتف الذكية واستخدام المواد الأفضل جودة في التصنيع الهواتف المقدمة من الشركة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال سعر ومواصفات هاتف هونر 50 من خلال موقعنا المتميز ثقفني. مواصفات هاتف هونر 50 يأتي الهاتف بصناعة زجاجية وفريم الالمونيوم.

تأتي شاشة هونر 50 بحجم 6,57 بوصة بدقة الـ FHD+ من نوعية OLED وبتردد 120 هيرتس في كب انش.

بحجم 6,57 بوصة بدقة الـ FHD+ من نوعية OLED وبتردد 120 هيرتس في كب انش. وزن الهاتف 175 جرام، والسمك 7,8 ملليمتر.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 ومعالج ثماني النواة من شركة Snapdragon 778G 5G والذي يحافظ على درجة حرارة الهاتف.

هناك اربع نسخ مختلفة لهاتف هونر 50 ، النسخة الأولي تأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت رام، والنسخة الثانية تأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام، والنسخة الثالثة تأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والنسخة الرابعة تأتي بذاكر تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 12 جيجا بايت رام.

، النسخة الأولي تأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت رام، والنسخة الثانية تأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام، والنسخة الثالثة تأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والنسخة الرابعة تأتي بذاكر تخزين داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 12 جيجا بايت رام. كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولي وهي الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرا الثانية الخاصة بالتصوير الواسع المدى بدقة 8 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، وأما عن الكاميرا الرابعة التي تختص بالعزل وعمل البورترية فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فلاش LED أحادي.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط. مواصفات هاتف هونر 50 سعر هاتف هونر 50 في السعودية النسخة السعر 128جيجا بايت & 6 جيجا رام 1900 ريال سعودي 128جيجا بايت & 8 جيجا رام 2000 ريال سعودي 256 جيجا بايت & 8 جيجا رام 2200 ريال سعودي 256 جيجا بايت & 12 جيجا رام 2300 ريال سعودي النسخة السعر 128جيجا بايت & 6 جيجا رام 8500 جنيها مصريا 128جيجا بايت & 8 جيجا رام 8900 جنيها مصريا 256 جيجا بايت & 8 جيجا رام 9500 جنيها مصريا 256 جيجا بايت & 12 جيجا رام 10000 جنيها مصريا سعر هاتف هونر 50 في السعوديةسعر هاتف هونر 50 في مصر

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