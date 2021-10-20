العناية الإلهية تنقذ ركاب وطاقم طائرة تحطمت بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال مسئولون أمريكيون بالولاية إنه لم تحدث إصابات كبيرة جراء تحطم الطائرة التى كان على متنها أكثر من 20 راكبا بعد ارتطامها بسور حقل واشتعال ألسنة النيران فيها لدى إقلاعها من مطار هيوستون بالولاية اليوم الثلاثاء.
وأكد المسئولون، وفقا لشبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن جميع الركاب وأفراد طاقم الطائرة غادروها بسلام، وأصيب اثنان بإصابات خفيفة قبل أن تتمكن عربات إطفاء الحرائق من إخماد ألسنة النيران التى كانت تحيط بالطائرة فوق حقل خارج المطار.
وأفادت التقارير بأن الحادث نجم، حسب المعلومات الأولية، عن عدم تمكن قائد الطائرة من الارتفاع فى نهاية ممر الإقلاع مما جعلها ترتطم بأحد الطرق المؤدية إلى حقل شمالى المطار ثم اندلعت ألسنة اللهب فيها.
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