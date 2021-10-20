بلينكن يبدأ جولته فى أمريكا اللاتينية بزيارة الإكوادور وكولومبيا

جدة - نرمين السيد - استهل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، جولته الأولى فى أمريكا اللاتينية بزيارة الإكوادور، ومنها إلى كولومبيا، حيث من المقرر أن يجمعه لقاء مع رئيسى البلدين جييرمو لاسو، وإيفان دوكى على التوالى.





تأتى جولة وزير الخارجية الأمريكى فى أمريكا اللاتينية، لتقديم الدعم إلى الدول التى تعتبرها واشنطن مثالا لـ الديمقراطية، على خلفية تجدد التوتر مع فنزويلا. ووفقًا لـ قناة "الحرة" الأمريكية، قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المكلف بشؤون أمريكا اللاتينية، بريان نيكولز، إن بلينكن سيظهر كيف تمكنت دول مثل الإكوادور وكولومبيا من الاعتماد على قيمها والتزاماتها الديمقراطية لصالح شعوبها، ومن المقرر أيضًا، أن يجتمع بلينكن مع منظّمات حقوق الإنسان لمناقشة موضوعين رئيسيين بالنسبة لإدارة جو بايدن، هما المناخ والهجرة.

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