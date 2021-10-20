قفزة كبيرة فى إصابات كورونا بـ أحد البلاد الأوروبية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة فى هولندا، أنه تم رصد 48 وفاة جديدة بـ كورونا خلال يوم، وهو ما يعادل مثلى حالات الوفاة فى الأسبوع السابق.
ويأتى هذا الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالى، بعد تخفيف كثير من إجراءات التباعد الاجتماعى فى هولندا الشهر الماضى.
وقالت السلطات الصحية، فى هولندا، إن دخول المستشفيات فى البلاد زاد بمعدل الخُمس مقارنة بالأسبوع السابق، وعاد الآن إلى مستوى شهر سبتمبر، وهو ما دفع عددا من المستشفيات إلى تقليص الرعاية الطبية الاعتيادية، من خلال إرجاء العمليات المزمعة أو قصر الجراحات على الحالات شديدة الخطورة.
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