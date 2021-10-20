موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا فى دورى أبطال أوروبا 2021- 22 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا فى دوري أبطال أوروبا، يترقب هذه المباراة عدد كبير من محبي دوري أبطال أوروبا ومشجعي النادي الألمانى بايرن ميونخ، وذلك لأن هذه المباراة ستكون أحد المباريات القوية التي تنطلق فى سماء أوروبا يوم الأربعاء المقبل حيث إن كل من الفريقين يطمح في أن يحصد نقاط المباراة لضمان التأهل فى دور 16 من البطولة.

يبدأ بايرن ميونخ الألمانى المباراة وهو فى المركز الأول في قائمة ترتيب المجموعة برصيد ستة نقاط، حيث إستطاع الفريق الباريسي الفوز فى مباراة الجولة الأولى على نادى برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما استطاع الفوز فى مباراة الجولة الثانية على دينامو الأوكرانى بخمسة أهداف دون رد لتكون من النتائج الكبرى فى البطولة حتى الآن.

بينما يأتي بنفيكا البرتغالي في المركز الثاني في قائمة ترتيب المجموعة برصيد أربعة نقاط، حيث استطاع الفريق فى مباراة الجولة الثانية فى الفوز على نادى برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، بينما انتهت مباراة الجولة الأولى مع دينامو كييف بالتعادل السلبي.

ويسعى كل من الفريقين فى الفوز فى هذه المباراة من أجل زيادة عدد نقاط الرصيد وضمان التأهل إلى دور 16 فى البطولة، وخاصة نادي بايرن ميونخ الذي يطمح في الحصول على البطولة هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يبدأ نادي بايرن ميونخ مباراة بنفيكا البرتغالي التشكيل المتوقع للفريق وهو:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنيامين بأفراد وبيوت أوباميكانو وسولي وألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وتوماس مولر.

الهجوم: سيرجي جنابري ليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي.

ستكون المباراة بين الفريقين فى يوم الاربعاء الموافق 20 أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة علي ملعب النور ببلجيكا، وستنقل المباراة بث مباشر علي قناة بي إن سبورت بريميوم 3 بتعليق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، ويمكن استقبال إشارة القناة علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي: