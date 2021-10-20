موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف فى دوري أبطال أوروبا 2021 -22 والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، حيث إن عدد كبير من المشجعين من حول العالم ينتظران موعد هذه المباراة والتي من الممكن أن تكون من ضمن المباريات القوية في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، حيث إن كل من الفريقين لديه الطموح الكبير للفوز بهذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط.

يبدأ نادى برشلونة الأسبانى المباراة وهو عينه على الفوز فيها وذلك لأن يعود إلى المنافسة فى التأهل فى البطولة مرة أخري، حيث إن نادي برشلونة يأتي فى المرتبة الأخيرة بالمجموعة برصيد صفر من النقاط، وذلك بعد الخسارة فى مباراة الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل من بايرن ميونخ، وخسر أيضاً من بنفيكا فى الجولة الثانية بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولكن يأتي دينامو كييف فى المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل دينامو فى مباراة الجولة الأولى أمام بنفيكا، يخسر من نادي بايرن ميونخ الألماني في مباراة الجولة الثانية بخمسة أهداف نظيفة.

والجدير بالذكر بإن نادي برشلونة الاسبانى واجهة دينامو كييف أيضاً فى دوري الأبطال العام الماضي على ملعب الكامب نو، واستطاع برشلونة هزيمته بهدفين مقابل هدف واحد.

حتى الأن لم يستقر رونالد كومان المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى عن التشكيل النهائي للفريق أمام دينامو كييف، حيث إنة من المتوقع أن يكون التشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجي روبرتو – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – جوردي ألبا

خط وسط الملعب :فرانكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – تشافي

الهجوم :سيرجينيو ديست – انسوا فاتي – ممفيس ديباي

ستقام مباراة برشلونة ودينامو كييف فى ملعب كامب نو فى يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت مصر، وفى تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت السعوديه، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports Premium 1، حيث من الممكن استقبال إشارة القناة مباشرة على القمر الصناعى النايل سات عبر التردد التالي: