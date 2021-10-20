زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب ولاية في شمال الجزائر

قال تلفزيون النهار الجزائري إن زلزالا بقوة 2.9 درجة ضرب ولاية الشلف بشمال الجزائر ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف أن مركز الزلزال، الذي وقع الساعة 19:51 بالتوقيت المحلي، يقع في البحر المتوسط على بعد 37 كيلومترا شمال غرب بلدية سيدي عبد الرحمن الساحلية.

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