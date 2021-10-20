دخول affaires-religieuses.tn رابط تسجيل الحج والذي تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدينية في تونس بفتح باب التسجيل الإلكتروني في الموقع الخاص بتسجيل المواطنين، وذلك بعد الاستعداد الجيد من البوابة الخاصة بالتسجيل وأيضا الحصول على الموافقات من المملكة العربية السعودية في استمرار عملية الحج في هذا العام.

“بلاغ” affaires-religieuses.tn رابط تسجيل الحج 1443 عبر بوابة وزارة الشؤون الدينية

حيث قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدينية بإتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين في البوابة الرسمية الحكومية وذلك لأداء الشعيرة المقدسة والفرض الخامس من فروض الإسلام، وذلك بعد أن قامت بالاتفاق مع الجهات المسؤولة بالمملكة والتأكد بالسماح لأعداد كبيرة من الحجاج هذا العام من كافة دول العالم.

الإجراءات الجديدة الخاصة بفيروس كرونا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة ووزارة الداخلية أيضا بالسماح بزيادة أعداد المتواجدين في الحرمين النبوي والمكي، حيث تراجعت أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بشكل كبير، حيث سجلت وزارة الصحة أعداد أقل من خمسين إصابة في اليوم وذلك بعد الحرص على توزيع اللقاحات اللازمة على جميع الفئات بالمجتمع، العاملين بالمجال الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفي النهاية لطلاب المدارس، وقامت بالعديد من الإجراءات للقادمين إلى المملكة والتي تتضمن الحصول على جرعتي لقاح كرونا من اللقاحات المعتمدة بالمملكة والحصول على شهادة اللقاح بما أدى لتراجع أعداد الإصابات بشكل كبير بما استدعى تخفيف الإجراءات الاحترازية التي أدت لتراجع الاقتصاد السعودي بشكل كبير.

موعد تسجيل الحج في تونس

في بلاغ قامت بإطلاقة وزارة الشؤون الإسلامية والدينية بالدولة التونسية فقد أعلنت فتح باب التسجيل الإلكتروني في بوابة الحج والعمرة بالدولة ابتداء من 20 أكتوبر 2021 ويستمر حتى 21 نوفمبر 2021، وذلك بالاتفاق على أن يكون هذا التسجيل الإلكتروني لا يتضمن ضمان أكيد للحج هذا العام، حيث يتم ذلك بالاتفاق مع الجهات السعودية وحسب المؤشر الوبائي بالمملكة والذي يتحكم في أعداد القادمين إليها، على أن يقوم بتعزيز قاعدة البيانات العامة لدى الدولة عند السماح الأكيد للحج.

كيفية تسجيل الحج 1443