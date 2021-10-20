تسجيل الحج 1443 affaires-religieuses.tn في الدولة التونسية والتي أعلنت عن فتح باب التسجيل الإلكتروني فيه في مدة شهر للراغبين في زيارة بيت الله الحرام للموسم المقبل 1443، والذي يتم بالاتفاق التام مع الجهات السعودية، وزارة الحج والعمرة، والتي يحدد الإعداد المقبولة من كل دولة والإجراءات المطلوبة من كل دولة بالموسم الجديد.

“بالرقم التعريفي” فتح باب تسجيل الحج 1443 affaires-religieuses.tn وشروط القبول

يسعى المشتاقين لأداء الشعيرة المقدسة من أركان الإسلام الخمسة، شعيرة الحج، للتعرف على موعد زيارة بيت الله الحرام، حيث حرمت دول العالم في الأوقات الأخيرة من زيارة بيت الله الحرام بسبب انتشار فيروس كرونا واقتصار وزارة الحج والعمرة في المملكة على السماح فقط لحجاج الداخلي بالتسجيل الإلكتروني وزيارة بيت الله الحرام، حيث كان ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس، ويتطلع الجميع لبيانات السلطات السعودية حول الحج هذا العام.

وزارة الحج والعمرة بالمملكة

هي الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الحج والعمرة داخل المملكة من حجاج الداخل والقادمين إلى المملكة من كافة جهات العالم، وتقوم الوزارة بالتنسيق الكبير بين كل من وزارة الصحة السعودية ووزارة الداخلية لتنظيم زيارة الأراضي المقدسة وخاصة في ظل انتشار فيروس كرونا المستحدث الذي اثر بشكل كبير على حركات السفر والتجارة بين جميع الدول، وقد تراجعت إعداد الإصابات اليومية بالفيروس بالمملكة بشكل كبير بعد الحرص التام من وزارة الصحة على شراء الأنواع الأقوى والأفضل من اللقاحات والتشديد على أن يحصل عليه أكبر فئة من الشعب، كما يتم التشديد على الحصول عليه من القادمين إلى المملكة، بعد أن تم فتح باب السفر إلى المملكة من جديد.

موعد تسجيل وزارة الشؤون الإسلامية والدينية للحج

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدينية في تونس عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحج هذا العام، وذلك لمن لديه القوة على السفر إلى الأراضي المقدسة ويكون لديه القدرة البدنية والمالية للسفر وتحمل مشاقه، كما يتم التسجيل للمحصنين ضد فيروس كرونا المستحدث وذلك بالاتفاق مع الدولة السعودية، وزارة الج والعمرة، لوضع الشروط العامة للسفر إلى المملكة، كما يتم الاتفاق فيما بعد مع شركات السياحة لتحديد ألية السفر من وإلى المملكة في ذي الحجة 1443.

يكون على المواطن أولا أن يقوم بمتابعة بوابة الشؤون الإسلامية الصفحة الرسمية للتعرف على آخر الأخبار. يتم الدخول المباشر على رابط تسجيل الحج والعمرة (لم يتم تفعيلة في الوقت الحالي). يقوم المواطن بالدخول بالرقم التعريفي وتسجيل جميع البيانات المطلوبة. يتم كتابة رقم الهاتف النقال ثم تسجيل الطلب.

خطوات تسجيل الحج 1443