كورونا فى العالم.. أكثر من 241 مليون إصابة.. والوفيات تلامس الـ 5 ملايين

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أجرته وكالة "فرانس"، بشأن حصيلة مصابى وضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، إصابة 241 مليونًا و39 ألفًا و700‬ شخص، فيما وصل إجمالى الوفيات جراء الجائحة، إلى أربعة ملايين و902 ألف و638 شخصًا.





ووفقًا للوكالة التى استندت فى هذه الإحصائية إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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