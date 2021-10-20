جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، مساء أمس الثلاثاء، إن تلك الأعمال لا تفيد بشىء سوى تعميق الشرخ من دون أن تفضى إلى حل جذرى للخلافات القائمة.
وتقدم ميقاتى بالتعازى لذوى ضحايا الخلاف الدموى الذى وقع أمس الثلاثاء، بين أفراد عائلتين بمنطقة وادى جاموس بعكار، ما أدى إلى اشتباكات استخدمت فيه الأسلحة النارية، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا وعددا من المصابين.
ومن جانبها قالت قيادة الجيش اللبنانى إن الخلاف الذى وقع بين عائلتى "السيد والطرطوسى" جاء على خلفية إشكال أمس الأول بين أفراد من العائلتين لأسباب ثأرية قديمة، وأوضحت أن وحدات الجيش المنتشرة فى المنطقة تدخلت وعملت على ضبط المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مذبحة الأمس.. رئيس حكومة لبنان يناشد أبناء وادى الجاموس بتغليب العقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.