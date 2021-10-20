بعد مذبحة الأمس.. رئيس حكومة لبنان يناشد أبناء وادى الجاموس بتغليب العقل

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، مساء أمس الثلاثاء، إن تلك الأعمال لا تفيد بشىء سوى تعميق الشرخ من دون أن تفضى إلى حل جذرى للخلافات القائمة.

وتقدم ميقاتى بالتعازى لذوى ضحايا الخلاف الدموى الذى وقع أمس الثلاثاء، بين أفراد عائلتين بمنطقة وادى جاموس بعكار، ما أدى إلى اشتباكات استخدمت فيه الأسلحة النارية، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا وعددا من المصابين.

ومن جانبها قالت قيادة الجيش اللبنانى إن الخلاف الذى وقع بين عائلتى "السيد والطرطوسى" جاء على خلفية إشكال أمس الأول بين أفراد من العائلتين لأسباب ثأرية قديمة، وأوضحت أن وحدات الجيش المنتشرة فى المنطقة تدخلت وعملت على ضبط المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.