انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك، بعدما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا، رعاياهما لتجنب الفنادق بالعاصمة الأفغانية كابول، بعد أيام من مقتل العشرات فى هجوم استهدف مسجدا فى مدينة قندوز شمال أفغانستان.

وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان مقتضب، إنه على المواطنين الأمريكيين الموجودين فى أو قُرب فندق سيرينا المغادرة فورا، لوجود تهديدات أمنية فى المنطقة.

ومن جهة أخرى، كانت الخارجية البريطانية قد جددت إرشاداتها بشأن عدم السفر إلى أفغانستان، محذرة راعياها من البقاء فى فنادق وخاصة فى كابول مثل فند سيرينا، فى ضوء المخاطر المتزايدة هناك.