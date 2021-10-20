بوابة دعم الريف.. تعرف رابط التسجيل والاستعلام عن دعم ريف للمستفيدين الجدد عبر موقع reef.gov.sa الإلكتروني

يقدم لكم ثقفني، رابط التسجيل في منصة ريف لكافة العاملين في القطاع الزراعي من المقيمين في السعودية، وكثرت نسبة البحث عبر محرك جوجل من قبل العديد من المواطنين للتعرف على طريقة التقديم في بوابة الريف الإلكترونية، وذلك بعد أن طالب حساب ريف السعودي الرسمي عبر تغريرة نشرها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث طلب من المزارعين في جميع مناطق المملك بالتسجيل في بوابة ريف للحصول على الدعم الزراعي بكل يسر وسهولة، وذلك عن طريق تسجيل بياناتهم عبر المنصة، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم جميع خطوات التسجيل خطوة بخطوة، كما نتعرف معكم علة آلية الاستعلام عن موعد صرف الدعم.

رابط التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة في السعودية

يدعم برنامج ريف كافة العاملين في القطاع الزراعي ومربي المواشي، بالإضافة إلى الأسر المنتجة والمرأة، حيث يسعى البرنامج إلى أن تكون المرأة الريفية شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، وسنتابع معكم في السطور التالية طريقة التسجيل في دعم الريف، ويجب قبل البدء في التقديم قراءة جميع الشروط التي أعلنت عنها وزارة المياه والبيئة والزراعة، للاستفادة من الدعم الريفي المقدم، ويشار إلى أن مراجعة الطلبات المقدمة تتم خلال ستين يوما، وبعد ذلك يتم الرد على الطلبات بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول تتم إيداع المبالغ المالية والنقدية في حسابات المستحقين لها من المزارعين والأسر الريفية.

أولا، يتم زيارة رابط منصة ريف عبر شبكة الإنترنت. ثانيا، تقوم بإنشاء حساب جديد من خلال النقر على كلمة تسجيل. ثالثا، ادخال رقم الهويّة الوطنيّة للمستفيد، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، رقم الجوّال، رمز التحقّق. رابعا، قم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، والضغط على كلمة التسجيل. خامسا، قم بمتابعة الخطوات حتى يظهر لك تم التسجيل بنجاح. سادسا، قم بكتابة رقم الحساب البمي والنقر على كلمة حفظ، ثم اختر أحد برامج دعم الريف التي يوفرها البرنامج.. سابعا، أدخل الآن البيانات المطلوبة، ثم قم بإرفقاق المستندات، واخيرا اضغط على كلمة تقديم.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

يعد برنامج ريف هو برنامج حكومي أطقله الملك سلمان بن عبد العزيز، وتشرف عليه وزارة المياه والبيئة والزراعة، يهدف البرنامج إلى رفع كفاء الدخل لدى جميع المزارعين، وزيادة وتنمية الموارد الزراعية من خلال الاستغلال الأمثل لها، ويعتمة بزيادة دخل صغار المزارعين، بجانب تعزيز التنمية المتوازنة، أيضا الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة نسبة فرص العمل للشباب في جميع مناطق المملكة.

رابط استعلام دعم ريف

يبحث الكثير من المستفيدين من منصة دعم الريف عن كيفية الاستعلام عن الدعم الريفي الحكومي، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة نتابعها معكم خطوة بخطوة، حيث يتم في البداية الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة البيئية السعودية، ثم بعد ذلك تقوم بالإنتقال إلى عبارة الخدمات الإلكترونية، ويطلب منك كتابة المعلومات وبيانات الدخول، ثم تقوم بالنقر على كلمة استعلام، حيث سيتم اظهار كافة التفاصيل الخاصة بالدعم، وفي حال كان لديكم أي سؤال قم بتركه في تعليق بالأسفل.