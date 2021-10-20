موعد مباراة أهلي جدة والطائي في الدوري اليوم 2021/10/21 والقناة الناقلة ورابط حجز تذاكر المباراة

يترقب جماهير الراقي موعد مباراة أهلي جدة والطائي، في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر لها اليوم الخميس في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيفها ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، المباراة منقولة عبر قنوات ssc السعودية، يدخل الفريقين اللقاء بهدف الفوز وتحسين ترتيبهما المتراجع في الجدول، الأهلي يحتل المركز الحادي عشر قبل المباراة برصيد 8 نقاط، جمعهم من فوزين و5 تعادلات، وهزيمة، بينما الطائي صاحب الملعب والمباراة يحتل المركز 12 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، لذا سوف تشهد المباراة ندية كبيرة للفوز وتحسين المراكز في المسابقة، وفيما يلي موعد المباراة وأسعار التذاكر ورابط حجز التذاكر.

17.00 ” بتوقيت غرينتش”.

18.00 ” تونس، المغرب، الجزائر”.

19.00 “مصر، السودان، ليبيا”.

20.00 “مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين”.

21.00 ” دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 8 5 2 1 22 6:18 12 17 2 ضمك 8 4 3 1 22 8:12 4 15 3 الفيحاء 7 4 1 2 23 6:10 4 13 4 النصر 6 4 0 2 24 8:13 5 12 5 الفتح 8 3 3 2 22 4:9 5 12 6 الشباب 8 3 3 2 22 11:14 3 12 7 الهلال 6 3 3 0 24 6:9 3 12 8 الرائد 8 3 2 3 22 12:11 -1 11 9 الحزم 8 2 4 2 22 10:9 -1 10 9 الفيصلي 8 2 4 2 22 10:9 -1 10 11 الأهلي 8 1 5 2 22 10:10 0 8 12 الطائي 7 2 1 4 23 9:7 -2 7 13 الإتفاق 8 1 4 3 22 18:12 -6 7 14 أبها 8 2 1 5 22 18:8 -10 7 15 الباطن 8 1 3 4 22 11:5 -6 6 16 التعاون 8 0 3 5 22 20:11 -9 3

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 11747 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3

موعد مباراة أهلي جدة والطائي في الدوريترتيب جدول الدوري السعوديتردد قنوات ssc الرياضية عرب ساترابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والطائي

مباراة اليوم هي مباراة فريق الطائي وهو من يحق له طرح التذاكر للقاء، والفريق دائماً ما يعرض تذاكر مبارياته عبر موقع “ticket mx”، وأعلنت إدارة الطائي أن الأسعار هي تذاكر فئة “10 ريال للأفراد والعوائل، 20 ريال للتذاكر الفضية”، وعلى المشجع الراغب في مشاهدة اللقاء الدخول عبر الموقع السابق ذكرة، وتسجيل البيانات المطلوبة وحجز مكانه في المدرج ودفع قيمة التذكرة.

حراسة المرمى : محمد الربيعي.

خط الدفاع : اليوكسي، بيريرا، عبد الباسط هندي، حمدي النقاز.

الوسط : محمد المجد، فيليب، براديتش، علي الأسمري.

الهجوم : السومة، عبد الرحمن غريب، الحسن نداو.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة ضد الطائيموعد مباراة أهلي جدة والطائي اليوم

النادي الأهلي السعودي منذ انطلاق الدوري هذا الموسم يقدم مستويات لا تليق باسمه وإمكانياته الفنية، ويسعى لتصحيح وضعه قبل أن يجد نفسة يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين، ومنافسة اليوم فريق الطائي لم يسبق أن فاز على الأهلي في الدوري السعودي، فقد ألتقى الفريقين في مناسبتين فقط في الدوري فاز الأهلي فيهما وسجل 6 أهداف في شباك الطائي، بينما الطائي لم يستطيع تسجيل أي هدف في مرمى الأهلي من قبل.

المباراة الطائي * الأهلي البطولة الدوري السعودي الموعد والتوقيت الخميس 2021/10/21 الساعة 20.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي القنوات الناقلة ssc الرياضية

بطاقة اللقاء اليوم