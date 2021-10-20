ثوران بركان جنوبي اليابان يطلق عمودا من الدخان الكثيف

أطلق بركان في جنوب اليابان، اليوم الأربعاء، عمودا كثيفا من الدخان الرمادي في السماء.
ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير لـ"جبل آسو" إلى 3 على مقياس من 5 درجات، محذرة المتنزهين والسكان من الاقتراب من الجبل.
وبث التلفزيون الياباني لقطات لعمود من الدخان الكثيف فوق البركان، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
وصدر التحذير لمدينة آسو وبلدتين قريبتين في محافظة كوماموتو، الواقعة في المنطقة الشمالية الوسطى من جزيرة كيوشو الجنوبية.
وقال يوشيهيكو إيسوزاكي، نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الوطنية، إنه ما زال يجمع معلومات عن الانفجار.
يشار إلى أن بركان جبل آسو يعد أكبر بركان نشط في اليابان، كما أنه يعد واحدا من بين أكبر البراكين في العالم.
ويقع البركان في حديقة أسو كوجو الوطنية بمحافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو.
ويبلغ ارتفاع أعلى قمة في الجبل 1592 مترا فوق مستوى سطح البحر
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