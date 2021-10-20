هدف جوى- مقاتلات روسية ترافق قاذفة استراتيجية أمريكية فوق البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان، إن أنظمة مراقبة المجال الجوى الروسى رصدت هدفا جويا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود يتجه نحو حدود الدولة الروسية. وكانت الولايات المتحدة نشرت 4 قاذفات استراتيجية من نوع B-1B Lancer فى قاعدة "فارفورد" فى بريطانيا فى وقت سابق من أكتوبر الجارى. وقد نفذت هذه القاذفات تحليقات فى أجواء ليتوانيا بالقرب من الحدود الروسية.

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