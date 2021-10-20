قتلى وجرحى فى انفجار استهدف حافلة للجيش بدمشق

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة السورية، فأن الحصيلة الأولية للتفجيرالإرهابى أسفر عن وقوع 13 قتيلا و3 جرحى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة فى المكان الذى وقع فيه التفجير الإرهابى الذى استهدف الحافلة.

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